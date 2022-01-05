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Вакцинация по-новому и угроза локдауна: главное о ситуации с COVID-19 в Киеве

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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5 января, 10:36
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Уже открыта запись на вакцинацию бустерной дозой и изменены схемы смешивания вакцин
В Киеве болеют коронавирусом более 11 тысяч человек.
В Киеве болеют коронавирусом более 11 тысяч человек. / Фото: Коллаж: Сегодня

За минувшие сутки, 5 января, в Киеве коронавирус обнаружили у 1 344 людей. 17 человек от болезни скончались.

Детальнее о ситуации с коронавирусом в столице – в материале "Сегодня".

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Статистика

В столице продолжают болеть коронавирусом более 11 тысяч человек. За сутки болезнь одолели более тысячи киевлян. Всего с начала пандемии в Киеве подтвердили 335 429 больных коронавирусом.

Карантин

По состоянию на 5 января, Киев находится в желтой зоне карантинных ограничений. Уровень заболеваемости продолжает снижаться и теперь составляет 384 на 100 тысяч населения (при норме менее 75).

Уровень госпитализаций 20,8 на 100 тысяч населения (при норме менее 60). Заполненность кроватей с кислородом 17,7%.

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Правила желтой зоны

При определении желтой зоны на территории страны следует обязательно соблюдать масочный режим, физическую дистанцию в 1,5 м, а также запрещается:

  • проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м площади здания или территории;
  • заполненность кинозалов и залов других заведений культуры более 50% мест;
  • заполненность спортзалов и фитнес-центров не более 1 человека на 10 кв. метров;
  • дошкольные учебные заведения и 1-4 класса школ работают в обычном формате, однако другие учебные заведения могут работать только при наличии 80% вакцинированного хотя бы одной дозой персонала. В противном случае учебное заведение работает в дистанционном формате;
  • ограничения по времени работы заведений отсутствуют.

Ограничения желтого уровня не будут применяться при наличии у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общепита, рынков, спортзалов и бассейнов хотя бы "желтого" COVID-сертификата.

Угроза локдауна

Из-за штамма "Омикрон", который проник и в столицу Украины также, уже в феврале СНБО прогнозирует новый карантин.

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"К большому сожалению, мы не сможем этого избежать. По нашим прогнозам, в феврале мы можем иметь "Омикрон" у себя в достаточно больших объемах. Поэтому нам необходимо вакцинироваться", – подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов.

Спецпропуска для транспорта

В случае перехода Киева в красную зону карантина власти намерены вводить спецпропуска для проезда в городском транспорте.

При этом другие электронные билеты, не существуют спецпропусками, будут неактивны на время действия красной зоны. Также не будут работать электронные билеты в виде QR-кодов, в том числе на бумажном носителе.

Вакцинация бустерной дозой

Уже открытая онлайн-запись на бустерную дозу прививки от COVID-19. Запись доступна для украинцев старше 60 лет, у которых с момента второй дозы от прививки прошло 6 месяцев. А также для медицинских работников и сотрудников заведений интернатного типа.

Для записи требуется:

  • Перейти по ссылке и выбрать удобный пункт.
  • Забронировать день, время и записаться.

Как теперь можно смешивать вакцины

Согласно обновленным рекомендациям Минздрава, схемы изменены на следующие:

  • 1-я доза CoronaVac + 2-я AstraZeneca, Pfizer или Moderna
  • 1-я доза AstraZeneca + 2-я Pfizer или Moderna
  • 1-я доза Pfizer, Moderna + 2-я AstraZeneca

Интервал между вводами для всех схем – 28 дней.

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