Кличко: тиск на столичну владу триває

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що тиск на столичну владу триває, увечері в четвер правоохоронці прийшли з обшуками на КП "Київтеплоенерго".

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Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.



"Так. Перевірки та обшуки тривають. Наприклад, вчора ввечері прокуратура та податкова поліція прийшли в КП "Київтеплоенерго". Після того, як зранку шукали щось у Департаменті житлово-комунальної інфраструктури КМДА. Структурні підрозділи надають всю документацію. Навіть ту, що не стосується проваджень, за якими приходять правоохоронці. Такі масові раптові облави і постановочні акції – це, ще раз підкреслю, маніпуляції для дискредитації міської влади. Спроба дестабілізувати ситуацію в столиці. Бо вже два тижні ключові комунальні підприємства і підрозділи міста не можуть нормально працювати. Оскільки там зранку до ночі шукають, в основному, документи, які ми самі передали правоохоронцям. За фінансовими порушеннями, які виявили ми самі" – сказав Кличко.

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Мер зазначив, що знову звернувся до правоохоронних органів з вимогою надати докладний звіт про статус справ, за якими КМДА передавала документи за результатами аудитів.



"Нагадаю, з 2015-го року Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА здійснив 385 перевірок. І передав правоохоронцям матеріали за 316-ма об’єктами аудиту. Тому питання: яка ситуація з цими справами? Чому кілька років чекали, а тепер реагують на результати наших перевірок?! Тільки руки дійшли чи треба терміново заляпати Кличка і столичну владу?"- додав мер.

Раніше ми писали, що в КМДА повідомили про новий обшук.

Нагадаємо, на думку мера Києва Віталія Кличка, що обшуки на київських комунальних підприємствах останнім часом проходять не випадково, таким чином влада нібито намагається провчити і "Поставити на місце" керівництво столиці.