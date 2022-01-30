У Києві через негоду масштабний збій у роботі транспорту – список маршрутів

Київ у неділю, 30 січня, атакувала негода. Через це у столиці затримується рух громадського транспорту.
Сайт "Сьогодні" розповість про ситуацію на дорогах Києва.
Що з транспортом?
Затримується рух автобусів №28 на вул. П'ятигорська через неочищену проїзну частину. На місце направлено відповідальну службу міста.
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Затримується рух тролейбусів №3 на вул. Липковського у напрямку Залізничного масиву через неочищену проїзну частину. На місце направлено відповідальну службу міста.
Також затримується рух трамваїв №5, 28 на вул. Милославська у напрямку вул. С. Лифаря з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.
Крім того, затримується рух автобусів №76 по вул. Звіринецька через – неочищену проїзну частину. На місце направлено відповідальну службу міста.
Рух автобусів №76 організований до Ботанічного саду.
Важливо зазначити, що станом на ранок 30 січня у Києві поки що вільні дороги.
Погода у столиці 30 січня
У Києві в неділю, 30 січня, очікується мінлива хмарність, вранці сильний сніг із переходом у невеликий сніг з дощем.
Синоптики прогнозують сніг, мокрий сніг, а вночі місцями сильний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, подекуди завірюха.
Температура вночі 2-7 градусів морозу, вдень від 2 до 3 градусів тепла. Атмосферний тиск становитиме 732 мм рт. ст.
Сонце зійде о 07:35, а зайде о 16:46. Тривалість дня становитиме 9 год. 11 хв. Геомагнітний стан буде спокійним.
Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?
Останнім часом кожен ранок у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.
На комунальному підприємстві "Київпастранс" зазначають, що на рух транспорту впливає дорожня обстановка, а саме ДТП
"Свіжий приклад – на вулиці Кирилівській була затримка трамваїв через виїзд на рейки двох легкових автомобілів. До того ж вони там зіткнулися. Через це зупинився рух трамваїв", – розповіли нам у пресслужбі "Київпастрансу".
Також на рух транспорту значною мірою впливає погода – сніг, ожеледиця.
"На жаль, ми не їздимо, як метрополітен, по окремих лініях. Робота наземного транспорту так чи інакше залежить від загальної обстановки на дорогах міста. Також ми залежимо від поведінки інших учасників дорожнього руху, а вона іноді буває дуже дивною. Це основні причини збоїв у роботі міського наземного транспорту", – зазначають у "Київпастрансі".
Також збої в роботі транспорту відбуваються через неправильно припарковані автомобілі в габаритах проїзду трамваїв та тролейбусів. А іноді транспорт зупиняється через технічні проблеми – поломки, з'їзди з рейок.