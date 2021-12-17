З паті-вагоном! У Києві запустили "Полярний експрес" (фото)

Поїзд ходитиме по колу, час у дорозі – півгодини

У Києві тепер їздитиме "Полярний експрес". Фото: колаж "Сьогодні"

У Сирецькому парку Києва запрацював "Полярний експрес". 17 грудня у перший рейс вирушив новорічний поїзд на Дитячій залізниці. Усі бажаючі зможуть проїхати по залізничному кільцю від станції Київ-Пасажирський дитячий – це мінікопія Центрального залізничного вокзалу у Києві.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Реклама

"Полярний експрес" у Києві

"Полярний експрес" курсуватиме на Дитячій залізниці до 30 січня 2022 року.

Як повідомили сайту "Сьогодні" у пресслужбі Південно-Західної залізниці, "Полярний експрес" ходитиме по колу, час у дорозі – півгодини.

"Новорічний поїзд на Дитячій залізниці працюватиме щосуботи та неділі, а також у святкові дні до 30 січня. Квиток для дорослих коштує 100 гривень, дитячий – 50 гривень. Крім звичайного вагона, до складу поїзда входять вагони "люкс". Вартість у вагоні "люкс" 150 гривень для дорослих та 100 гривень для дітей", – повідомили нам у пресслужбі Південно-Західної залізниці.

Також до складу прикріплюється паті-вагон, в якому можна святкувати день народження. Він замовляється окремо незалежно від дня тижня.

Реклама

У Києві з'явився "Полярний експрес". Фото: пресслужба ПЗЗД У Києві з'явився "Полярний експрес". Фото: пресслужба ПЗЗД У Києві з'явився "Полярний експрес". Фото: пресслужба ПЗЗД У Києві з'явився "Полярний експрес". Фото: пресслужба ПЗЗД У Києві з'явився "Полярний експрес". Фото: пресслужба ПЗЗД 1 /5

Ялинку у Києві засвітять не на Миколая

Засвічення головної ялинки країни на Софійській площі вперше перенесли. Традиційно головну ялинку у Києві засвічували 19 грудня на день Святого Миколая. Вперше за 8 років цю традицію порушено.

Як пояснили організатори новорічного свята на Софійській, головну ялинку країни на Софійській площі засвітять 18 грудня о 17:00, за день до свята Миколая.

Реклама