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З паті-вагоном! У Києві запустили "Полярний експрес" (фото)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
17 грудня, 17:01
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Поїзд ходитиме по колу, час у дорозі – півгодини
У Києві тепер їздитиме "Полярний експрес". Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві тепер їздитиме "Полярний експрес". Фото: колаж "Сьогодні"

У Сирецькому парку Києва запрацював "Полярний експрес". 17 грудня у перший рейс вирушив новорічний поїзд на Дитячій залізниці. Усі бажаючі зможуть проїхати по залізничному кільцю від станції Київ-Пасажирський дитячий – це мінікопія Центрального залізничного вокзалу у Києві.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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"Полярний експрес" у Києві

"Полярний експрес" курсуватиме на Дитячій залізниці до 30 січня 2022 року.

Як повідомили сайту "Сьогодні" у пресслужбі Південно-Західної залізниці, "Полярний експрес" ходитиме по колу, час у дорозі – півгодини.

"Новорічний поїзд на Дитячій залізниці працюватиме щосуботи та неділі, а також у святкові дні до 30 січня. Квиток для дорослих коштує 100 гривень, дитячий – 50 гривень. Крім звичайного вагона, до складу поїзда входять вагони "люкс". Вартість у вагоні "люкс" 150 гривень для дорослих та 100 гривень для дітей", – повідомили нам у пресслужбі Південно-Західної залізниці.

Також до складу прикріплюється паті-вагон, в якому можна святкувати день народження. Він замовляється окремо незалежно від дня тижня.

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У Києві з'явився "Полярний експрес". Фото: пресслужба ПЗЗД
У Києві з'явився "Полярний експрес". Фото: пресслужба ПЗЗД
У Києві з'явився "Полярний експрес". Фото: пресслужба ПЗЗД
У Києві з'явився "Полярний експрес". Фото: пресслужба ПЗЗД
У Києві з'явився "Полярний експрес". Фото: пресслужба ПЗЗД
У Києві з'явився "Полярний експрес". Фото: пресслужба ПЗЗД
У Києві з'явився "Полярний експрес". Фото: пресслужба ПЗЗД
У Києві з'явився "Полярний експрес". Фото: пресслужба ПЗЗД
У Києві з'явився "Полярний експрес". Фото: пресслужба ПЗЗД
У Києві з'явився "Полярний експрес". Фото: пресслужба ПЗЗД
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Ялинку у Києві засвітять не на Миколая

Засвічення головної ялинки країни на Софійській площі вперше перенесли. Традиційно головну ялинку у Києві засвічували 19 грудня на день Святого Миколая. Вперше за 8 років цю традицію порушено.

Як пояснили організатори новорічного свята на Софійській, головну ялинку країни на Софійській площі засвітять 18 грудня о 17:00, за день до свята Миколая.

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"Ми не знаємо причин перенесення дати. Робимо все, щоб новорічне містечко було готове до 18 грудня. Святкове засвічення ялинки відбудеться цього дня, тоді ж відкриється все новорічне містечко на Софійській площі", – повідомили нам організатори.

Ялинку вже прикрасили

Кореспондент "Сьогодні" спостерігав, як прикрашають головне новорічне дерево країни. Цього року там мають прикріпити на гілках 20 тисяч "золотих" та червоних іграшок.

Також на головну ялинку країни підняли її головну прикрасу – різдвяну зірку.

Нинішня тематика свята – народження Ісуса. На Софійській площі буде встановлено ялинку, вертепи та панно з 38 героями святого сімейства.

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