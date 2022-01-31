У Києві змінили рух автобусів на два місяці: маршрути

Комунальники здійснять заплановані ремонтні роботи

У столиці у громадському транспорті відбудуться зміни. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві з 1 лютого та орієнтовно до 31 березня внесли зміни у маршрут автобусів №48. Це пов'язано з проведенням робіт із прокладання інженерних мереж на вулиці Ентузіастів.

Про це повідомили у Київпастранс.

Реклама

Зміни у роботі транспорту

Як стало відомо, рух автобусів буде організовано трасою:

станція метро "Лівобережна" – вулиця Раїси Окіпної – Русанівська набережна – бульвар Русанівський – бульвар Ігоря Шамо – вулиця Ентузіастів (до Русанівської набережної) – вулиця Ентузіастів – бульвар Ігоря Шамо – вулиця Ентузіастів – метро "Лівобережна".

Ціни на проїзд у маршрутках Києва зростуть

Кияни активно обговорюють можливе подорожчання проїзду у міському транспорті столиці. Інтерес до теми виник після того, як у мерії озвучили собівартість разової поїздки – 22 грн, але це лише розрахунки. Сайт "Сьогодні" з'ясовував, чи підніматимуть тарифи за проїзд у столичних маршрутках.

У КМДА нам повідомили, що місто не має права диктувати тарифну політику перевізникам. Вартість проїзду приватні транспортні компанії встановлюють самі, але зобов'язані про це повідомити мерію за два тижні.

Реклама