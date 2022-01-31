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У Києві змінили рух автобусів на два місяці: маршрути

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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31 січня, 15:08
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Комунальники здійснять заплановані ремонтні роботи
У столиці у громадському транспорті відбудуться зміни. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці у громадському транспорті відбудуться зміни. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві з 1 лютого та орієнтовно до 31 березня внесли зміни у маршрут автобусів №48. Це пов'язано з проведенням робіт із прокладання інженерних мереж на вулиці Ентузіастів.

Про це повідомили у Київпастранс.

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Зміни у роботі транспорту

Як стало відомо, рух автобусів буде організовано трасою:

  • станція метро "Лівобережна" – вулиця Раїси Окіпної – Русанівська набережна – бульвар Русанівський – бульвар Ігоря Шамо – вулиця Ентузіастів (до Русанівської набережної) – вулиця Ентузіастів – бульвар Ігоря Шамо – вулиця Ентузіастів – метро "Лівобережна".

Ціни на проїзд у маршрутках Києва зростуть

Кияни активно обговорюють можливе подорожчання проїзду у міському транспорті столиці. Інтерес до теми виник після того, як у мерії озвучили собівартість разової поїздки – 22 грн, але це лише розрахунки. Сайт "Сьогодні" з'ясовував, чи підніматимуть тарифи за проїзд у столичних маршрутках.

У КМДА нам повідомили, що місто не має права диктувати тарифну політику перевізникам. Вартість проїзду приватні транспортні компанії встановлюють самі, але зобов'язані про це повідомити мерію за два тижні.

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"У документах, які транспортні компанії подавали на конкурс, крім іншого, прописаний тариф. У всіх було вказано тариф 10 гривень. Якщо вони захочуть змінити вартість проїзду, то зобов'язані за два тижні попередити КМДА про зміни. Якщо наші інспектори виїдуть на перевірку та помітять змінений тариф, то це вважатиметься порушенням, і потрібно складати відповідний акт на транспортну компанію", – пояснили у КМДА.

Експерти кажуть, що питання подорожчання проїзду в маршрутках Києва назріває давно.

"Перевізники його стримують як можуть, але це більше схоже на те, як намагатися утримати слона за ногу. Все дорожчає в ціні, а жодної індексації немає, зокрема, зарплат у пасажирів. Думаю, що подорожчання проїзду в маршрутках – це неминучий крок. Але перевізникам доведеться погодити нові розцінки з київською мерією", – розповів сайту "Сьогодні" голова Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко.

Він вважає, що тариф у маршрутках має бути єдиним. І у цьому питанні перевізники мають зійтись із керівництвом міста.

"Перевізники мають бути в рівних умовах – і комунальні, і приватні. Все має бути обґрунтовано та прораховано, а також економічно доцільно. Наприклад, є маршрути, де високий пасажиропотік, а є маршрути, де мало пасажирів. Потрібно обов'язково брати це до уваги" , – зазначає Олексій Павленко.

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