У Києві змінився рух автобусів – маршрути

На лівому березі комунальники проводять дорожні роботи

Рух автобусних маршрутів змінився / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві з ранку, 11 листопада, змінився рух автобусів №87, 108. Причиною стало проведення дорожніх робіт.

Про це повідомляє прес-служба "Київпастрансу".

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"Змінено рух автобусів № 87, 108 по вулиці Шумського", – йдеться у повідомленні.

Як організовано рух

Рух автобусів №87 організовано вулицею Тичини.

Рух автобусів №108 організовано Дніпровською Набережною.

Кияни вимагають заборонити ремонт доріг

У Києві пропонують заборонити проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах міста у робочі та вихідні дні у період з 7:00 до 20:00.

Відповідна петиція була зареєстровано на сайті Київради.

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"Для уникнення регулярних дорожніх або автомобільних пробок у денний час. Економія часу, здоров'я та коштів на паливо – мета цієї петиції. У сучасному світі ремонт доріг виконується таким чином, що це ніяк не заважає пересуванню громадян по місту на механічних транспортних засобах. Перед ремонтом основної дороги робиться зручний об'їзд або роботи проводять у нічний час доби", – пише автор.

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