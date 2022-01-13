У Києві скасували рейси міських електричок – список

Завтра, 14 січня, у Києві скасують кілька рейсів міської електрички вранці та ввечері. Зміна у роботі громадського транспорту буде з технічних причин.
Про це повідомляє Київпастранс.
Ранок 14 січня
Будуть скасовані такі рейси:
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- №7307 (06:30) від ст. Дарниця
- №7308 (06:54) від ст. Київ-Волинський
- №7315 (07:51) від ст. Дарниця
- №7316 (8:12) від ст. Київ-Волинський
Вечір 14 січня
Будуть скасовані такі рейси:
- №7416(16:18) від ст. Борщагівська
- №7423 (17:11) від ст. Дарниця
- №7424 (17:55) від ст. Борщагівська
- №7431 (19:01) від ст. Дарниця
Нова електричка у Вишгороді
"Укрзалізниця" може запустити приміську електричкуKyiv City Express у Вишгороді. Наразі йде електрифікація шляхів на ділянці до міста.
- Скоро квитки на приміські маршрути можна буде придбати онлайн.
- Приміські електрички щодня перевозять 250-300 тисяч людина.
- Наразі "Укрзалізниця" виконує 10% обсягу перевезень, а планує виконувати 40-50%.
Раніше ми писали:
- 12 січня у Києві стався збій у роботі громадського транспорту – місто застрягло у пробках.
- 12 січня у Києві за короткий період "замінували" 4 станції метро. Також надійшло повідомлення про замінування аеропортів та торгових центрів.