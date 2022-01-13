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У Києві скасували рейси міських електричок – список

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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13 січня, 16:49
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Поки невідомо, коли саме поновиться курсування рейсів у місті
Зміни у роботі громадського транспорту сталися з технічних причин / Колаж "Сьогодні"
Зміни у роботі громадського транспорту сталися з технічних причин / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 14 січня, у Києві скасують кілька рейсів міської електрички вранці та ввечері. Зміна у роботі громадського транспорту буде з технічних причин.

Про це повідомляє Київпастранс.

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Ранок 14 січня

Будуть скасовані такі рейси:

  • №7307 (06:30) від ст. Дарниця
  • №7308 (06:54) від ст. Київ-Волинський
  • №7315 (07:51) від ст. Дарниця
  • №7316 (8:12) від ст. Київ-Волинський

Вечір 14 січня

Будуть скасовані такі рейси:

  • №7416(16:18) від ст. Борщагівська
  • №7423 (17:11) від ст. Дарниця
  • №7424 (17:55) від ст. Борщагівська
  • №7431 (19:01) від ст. Дарниця

Нова електричка у Вишгороді

"Укрзалізниця" може запустити приміську електричкуKyiv City Express у Вишгороді. Наразі йде електрифікація шляхів на ділянці до міста.

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  • Скоро квитки на приміські маршрути можна буде придбати онлайн.
  • Приміські електрички щодня перевозять 250-300 тисяч людина.
  • Наразі "Укрзалізниця" виконує 10% обсягу перевезень, а планує виконувати 40-50%.

Раніше ми писали:

  • 12 січня у Києві стався збій у роботі громадського транспорту – місто застрягло у пробках.
  • 12 січня у Києві за короткий період "замінували" 4 станції метро. Також надійшло повідомлення про замінування аеропортів та торгових центрів.

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