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У Києві затримали "героя паркування" – дипломат грубо порушив ПДД (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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16 лютого, 19:04
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Водій припаркував автомобіль на вулиці Верхній Вал
У столиці багато водіїв грубо порушують правила паркування
У столиці багато водіїв грубо порушують правила паркування / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Подолі автомобіль посольства Іспанії порушив правила дорожнього руху. "Героя паркування" зняли на камеру очевидці.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Telegram.

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Водій припаркував автомобіль на вулиці Верхній Вал, 44, та перекрив виїзд з арки.

"Схоже, що не всі дипломати поїхали. Залишилися непробивні, які не вміють паркуватися", – йдеться у описі повідомлення.

Автомобіль припаркували з порушеннями правил дорожнього руху
Автомобіль припаркували з порушеннями правил дорожнього руху / Фото: Київ Оперативний

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Три платні зони паркування у столиці

Кияни можуть паркуватися безкоштовно усюди, де це дозволено правилами дорожнього руху. У випадку, якщо є паркувальна розмітка та відповідні знаки, паркування оплачується згідно з тарифами однієї з трьох зон:

  • І зона охоплює центр Києва, частину території у районі "Караваєвих дач" та радіоринку, а також частину території в межах Деміївської площі. Вартість паркування у ньому становить 35 грн/год;
  • ІІ зона охоплює райони навколо історичного центру, територій вздовж ключових магістралей центру міста та поблизу бізнес-центрів, а також Сирець, частина Голосіїв, Гідропарку, Деміївки та Лівобережний діловий центр. "Острова" II зони з високим коефіцієнтом навантаження також створені всередині III зони – біля ринків "Троєщина", "Лісовий" ("Юність"), авторинку, метро "Лісова" та музею "Пирогово". Вартість паркування у ІІ зоні – 25 грн/год;
  • ІІІ зона охоплює спальні райони міста, і вартість паркування залишається незмінною з 2011 року – 5 грн/год.

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