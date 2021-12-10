У Києві стався збій у роботі громадського транспорту – маршрути (оновлено)

Вранці 10 грудня у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Деякі автобуси та тролейбуси відстають від графіка руху.
Про це повідомили у Київпастрансі.
Затримується рух тролейбусів №5, 7, 3, 40, 40к, 27
- Затримується рух тролейбусів №5, 7 на пр-т. Перемоги, 24 у напрямку вул. Чорнобильській з технічних причин.
- Також затримується рух тролейбусів №3, 40, 40к на вул. Солом'янській – Головка у напрямку Кадетського Гаю з технічних причин.
- Затримується рух тролейбусів №27 на вул. Борщагівська/зупинка ст. "Індустріальна" у напрямку ст.м. "Почайна" через ДТП. На місце викликано поліцію.
На місця направлено відповідальні служби підприємства.
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Змінено рух автобусів №64
- Змінено рух автобусів № 64 на с/м "Вишеньки" через будівельні роботи.
Рух організований до зупинки "Розвилка".
Затримується рух трамваїв №11,12,16,19
Затримується рух трамваїв № 11,12,16,19 на вул. Костянтинівська – вул. Оболонська у напрямку пл. Шевченка. Все через ДТП. На місце вже викликали поліцію.
Чому трапляються збої у роботі транспорту?
Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів і скупчення легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також виготовляються на основних магістралях міста.
"Через це трапляються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".
Там доповнюють, що це відбувається як вранці, так і ввечері.
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