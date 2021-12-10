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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта – маршруты (обновлено)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
10 декабря, 17:02
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Транспорт задерживается на маршрутах по техническим и другим причинам
Транспорт в городе курсирует с отклонением от графика
Транспорт в городе курсирует с отклонением от графика / Фото: Коллаж: Сегодня

10 декабря в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Некоторые автобусы и троллейбусы отстают от графика движения.

Об этом сообщили в Киевпастрансе.

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Задерживается движение троллейбусов №5, 7, 3, 40, 40к, 27

  • Задерживается движение троллейбусов №5, 7 на пр-т. Победы, 24 в направлении ул. Чернобыльской по техническим причинам.
  • Также задерживается движение троллейбусов №3, 40, 40к на ул. Соломенской – Головка в направлении Кадетской Рощи по техническим причинам.
  • Задерживается движение троллейбусов №27 на ул. Борщаговская/остановка ст. "Индустриальная" в направлении ст.м. "Почайна" по причине ДТП. На место вызвана полиция.

На места направлены ответственные службы предприятия.

Изменено движение автобусов №64

  • Изменено движение автобусов № 64 на с/м "Вишенки" по причине строительных работ.

Движение организовано до остановки "Развилка".

Задерживается движение трамваев №11,12,16,19

Задерживается движение трамваев № 11,12,16,19 по ул. Константиновская – ул. Оболонская в направлении пл. Шевченко. Все из-за ДТП. На место уже вызвали полицию.

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Почему случаются сбои в работе транспорта?

Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скопления легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Работы также производятся на основных магистралях города.

"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Там дополняют, что происходит это как утром, так и вечером.

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