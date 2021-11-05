У Києві збій у роботі громадського транспорту – графік змінено (карта)

На місце викликали поліцію для перевірки дотримання порядку

Автобуси та тролейбуси у столиці ходять із запізненням / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві стався збій у роботі громадського транспорту через пробки на лівому березі столиці. Затримуються автобуси №21,73,100,101,114 та тролейбуси №29,30,31,47,50,50к маршрутами проспект Маяковського-бульвар Перова-проспект Шухевича.

Як повідомили у прес-службі "Київпастранс".

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На місце викликано поліцію та введено оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).

Рух перекрито на бульварі Перова, вулиці Братиславській, Північному мосту, проспекті Шухевича та на проспекті Бажана.

Варто зазначити, що на правому березі столиці затори на проспекті Перемоги, на Набережному шосе та в центрі.

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Дані Google Maps

За даними онлайн-сервісу Google Maps, низка вулиць по всьому Києву скували пробки.

Більшість вулиць у столиці "червоні" / Фото: Google Maps

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