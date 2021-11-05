В Киеве сбой в работе общественного транспорта – график изменен (карта)

На место вызвали полицию для проверки соблюдения порядка

Автобусы и троллейбусы в столице ходят с опозданием / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта из-за пробок на левом берегу столицы. Задерживаются автобусы № 21,73,100,101,114 и троллейбусы № 29,30,31,47,50,50к по маршрутам проспект Маяковского-бульвар Перова-проспект Шухевича.

Как сообщили в пресс-службе "Киевпастранс".

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На место вызвана полиция и введено оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).

Движение перекрыто на бульваре Перова, улице Братиславской, Северном мосту, проспекте Шухевича и на проспекте Бажана.

Стоит отметить, что на правом берегу столицы пробки на проспекте Победы, на Набережном шоссе и в центре.

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Данные Google Maps

Согласно данным онлайн-сервиса Google Maps, ряд улиц по всему Киеву сковали пробки.

Большинство улиц в столице "красные" / Фото: Google Maps

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