Перегінний тунель на Виноградар закінчили, але терміни будівництва зриваються. Що кажуть в Київському метрополітені

У підземці вимагають від підрядника дотримання термінів будівництва нових станцій

"Київметробуд" звернувся в суд через перенесення термінів будівництва / Фото: Колаж: Сьогодні

Будівництво Київського метрополітену на Виноградар триває. Як повідомили "Сьогодні", вже побудований правий перегінний тунель.

Однак, терміни будівництва зриваються.

"КП "Київський метрополітен", як замовник робіт, не погоджував АТ "Київметробуд" зміна термінів договору. АТ "Київметробуд" звернулося до суду з даного питання, судове засідання заплановане на 16 вересня 2021 року", – повідомили в столичній підземці.

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Що відбувається з гілкою метро на Троєщину?

У Києві планували до кінця 2021 роки запустити на Подільсько-Воскресенському мосту автомобільне сполучення та почати роботи з будівництва метро на Троєщину.

Зараз якраз будується частина метрополітену, яка повинна з моста піти під землю, під залізницю. Також тривають роботи з будівництва переходу через залізницю, щоб доїхати до вулиці Бальзака. А з боку вулиці Бальзака ведуть облаштування дорожнього покриття, яке приєднається до моста.

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Коли з мостом завершать, то почнуть будівництво метро на Троєщину, початок якому фактично належить.

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