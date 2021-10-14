Чистят ржавчину. На Дарницком мосту-долгострое заметили рабочих (фото)

На Дарницком мосту в Киеве заметили рабочих. / Фото: Коллаж: Сегодня

На Дарницком мосту, который в народе называют мостом Кирпы, заметили строителей и технику. Тут стартовали работы по достройке съездов с моста на Днепровскую набережную.

В начале октября "Укрзализныця" заявила про достройку моста-долгостроя. Компания-подрядчик уже занялась подготовительными работами. Возле участков с недостроенными опорами наблюдается скопление техники, а рабочие обрабатывают ржавые металлические конструкции пескоструем.

Реклама

Реклама

На Дарницком мосту заметили рабочих. Фото: Павел Авдокушин

Новостройка и кладбище киосков

Дарницкий автомобильно-железнодорожный мост уже эксплуатируется много лет, хотя до конца он не достроен. На правом берегу он возведен на 100%, а вот на левом берегу остались недостроенными съезды с моста на Днепровскую набережную. Части опор для съезда стоят ржавыми. Поблизости к ним начали возводить комплекс жилых домов. Автомобильный съезд будет проходить рядом с жилой новостройкой.

Реклама

Также здесь находится кладбище МАФов – участок, где хранятся незаконные киоски, которые были демонтированы с улиц города.

Что обещают сделать

Подрядчик должен достроить съезд с Дарницкого моста на Днепровскую набережную, завершить строительство дороги с реконструкцией Харьковского путепровода. Сейчас дорога вся в колдобинах и ямах в асфальте, помимо этого тут отсутствует освещение.

Все работы обещают завершить до конца 2022 года. Это позволит разгрузить транспортные потоки на левом берегу столицы.

Ремонты киевских мостов

Ранее мы писали, что киевляне постоянно обсуждают в соцсетях состояние перил моста Патона, которые покрылись ржавчиной и уже в некоторых местах отваливаются от основной части переправы. В коммунальной корпорации "Киевавтодор" не отрицают, что мост находиться в проблемном состоянии, там отмечают, что специалисты регулярно следят за конструкциями моста Патона. Мост нуждается в ремонте и об этом заявлялось неоднократно. Это будет реставрация, поскольку сооружения имеет охранный статус и считается памятником архитектуры.

Сейчас идет ремонт на Южном мосту. Ремонтные работы стартуют на эстакаде переправы в районе Выдубичей, где продолжается ремонт опор с заменой деформационных швов. Как рассказали сайту "Сегодня" в КК "Киевавтодор", работы начались в начале августа и до сих пор продолжались под проезжей частью.

Также до конца этого года власти Киева планируют открыть движение автотранспорта по Подольскому мосту-долгострою. Об этом сообщили в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева". По состоянию на первое полугодие 2021 года готовность по объекту "Строительство Подольского мостового перехода через реку Днепр в Киеве" составляет 65%.

Кроме того, на путепроводе по проспекту Победы, возле железнодорожной станции "Святошин", начались активные ремонтные работы. Рабочие укрепляют сооружение. На мосту будет проведен средний ремонт. Сейчас там начались подготовительные работы. Их выполняют сотрудники КП "Киевавтодормост". Будут ремонтировать опоры путепровода и другие его конструкции, которые уже нуждаются в ремонте.

Ранее мы писали: