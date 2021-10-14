Чистять іржу. На Дарницькому мосту-довгобуді помітили робітників (фото)

На Дарницькому мосту в Києві помітили робітників. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Дарницькому мосту, який в народі називають мостом Кирпи, помітили будівельників і техніку. Тут стартували роботи з добудови з'їздів з мосту на Дніпровську набережну.

На початку жовтня "Укрзалізниця" заявила про добудову моста-довгобуду. Компанія-підрядник уже зайнялася підготовчими роботами. Біля ділянок з недобудованими опорами спостерігається скупчення техніки, а робочі обробляють іржаві металеві конструкції піскоструєм.

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На Дарницькому мосту помітили робітників. Фото: Павло Авдокушин

Новобудова і кладовище кіосків

Дарницький автомобільно-залізничний міст уже експлуатується багато років, хоча до кінця він не добудований. На правому березі він зведений на 100%, а ось на лівому березі залишилися недобудованими з'їзди з мосту на Дніпровську набережну. Частини опор для з'їзду стоять іржавими. Поблизу до них почали зводити комплекс житлових будинків. Автомобільний з'їзд буде проходити поруч з житловою новобудовою.

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Також тут знаходиться цвинтар МАФів – ділянка, де зберігаються незаконні кіоски, які були демонтовані з вулиць міста.

Що обіцяють зробити

Підрядник повинен добудувати з'їзд з Дарницького мосту на Дніпровську набережну, завершити будівництво дороги з реконструкцією Харківського шляхопроводу. Зараз дорога вся в вибоїнах і ямах в асфальті, крім цього тут відсутнє освітлення.

Всі роботи обіцяють завершити до кінця 2022 року. Це дозволить розвантажити транспортні потоки на лівому березі столиці.

Ремонти київських мостів

Раніше ми писали, що кияни постійно обговорюють в соцмережах стан поручнів моста Патона,які вкрилися іржею і вже в деяких місцях відвалюються від основної частини переправи. У комунальній корпорації "Київавтодор" не заперечують, що міст знаходиться в проблемному стані. Там відзначають, що фахівці регулярно стежать за конструкціями моста Патона. Міст потребує ремонту і про це заявлялося неодноразово. Це буде реставрація, оскільки споруди має охоронний статус і вважається пам'ятником архітектури.

Зараз йде ремонтна Південному мосту. Ремонтні роботистартують на естакаді переправи в районі Видубичів, де триває ремонт опор з заміною деформаційних швів. Як розповіли сайту "Сьогодні" в КК "Київавтодор", роботи почалися на початку серпня і досі тривали під проїжджою частиною.

Також до кінця цього року влада Києва планує відкритирух автотранспорту по Подільському мосту-довгобуді.Про це повідомили в КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва". Станом на перше півріччя 2021 року готовність по об'єкту "Будівництво Подільського мостового переходу через річку Дніпро в Києві" становить 65%.

Крім того, на шляхопроводі по проспекту Перемоги, біля залізничної станції "Святошин", почалися активні ремонтні роботи. Робочі зміцнюють спорудження. На мосту буде проведено середній ремонт. Зараз там почалися підготовчі роботи. Їх виконують співробітники КП "Київавтошляхміст". Ремонтуватимуть опори шляхопроводу і інші його конструкції, які вже потребують ремонту.

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