"Уж слишком дорогую цену мы заплатили": чем и как живут жители взорванного дома на Позняках

Люди вспоминают о гибели родных и соседей, осуждают мародеров и ждут помощи от властей – за год только две семьи из 40 переехали в новые квартиры

Их десяти этажей взорванного дома на Позняках разобрали только семь. Коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня

Год назад произошел взрыв газа в десятиэтажном жилом доме по улице Саломеи Крушельницкой, 1/5, на столичных Позняках. Здание оказалось наполовину разрушенным, похоронив под обломками пятерых жильцов. Рвануло утром 21 июня - поисково-спасательные работы продолжались 2 дня.

Сайт "Сегодня" выяснял, что изменилось в жизни жителей разрушенного дома.

/ Фото: ГСЧС

СТРАШНОЕ ВОСКРЕСНОЕ УТРО

Толя Хмелевой потерял во время взрыва отца. Их квартира находилась на пятом этаже, за два этажа до эпицентра взрыва. То утро он до сих пор вспоминает с дрожью в голосе. Говорит, что проснулся около 8 часов утра. Ему нужно было писать дипломную работу.

/ Фото: Getty Images

"Я занимался в комнате. Мама вернулась из магазина и была на кухне. А у папы был выходной, он прилег отдохнуть в зале. Рвануло в 9:57 или в 9:58. Я сначала не понял, что произошло – подумал, что что-то взорвалось на улице. А когда с потолка полетела штукатурка и комнату быстро затянуло пылью – начал задыхаться. Я выбежал на лестничную клетку, чтобы отдышаться. Мама была на кухне и кричала, поскольку не понимала, что произошло. Я пошел искать отца – наш зал был полностью уничтожен, туда свалились перекрытия с верхних этажей. Сверху услышал чей-то стон и предсмертный хрип. У меня началась истерика от мысли, что под обломками лежит отец. Искал телефон, звонил во все городские службы, но сумел дозвониться только в скорую. Мама паниковала, мы вышли на лестничную клетку отдышаться. На этаже заметил полицейских, которые первые пришли нам на помощь, хотя с момента взрыва прошло лишь минут 5-7", – рассказывает сайту "Сегодня" Толя Хмелевой.

Фото: МВД

Полиция начала эвакуировать из дома жильцов. Толю посадили в скорую, дали успокоительное. Он говорит, что все время думал про папу, ему было всего 44 года, он работал на железной дороге, как и большинство жильцов этого дома.

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"В то утро я видел папу живым в последний раз. И таким его запомню на всю жизнь. А то, что мы с мамой выжили – чудо", – рассказывает парень.

/ Фото: Getty Images

ВСТРЕЧА С ЗЕЛЕНСКИМ

Молодой человек говорит, что благодарен руководству "Укрзалізниці", они опекались семьями сотрудников, которые пострадали от взрыва.

Толю вместе с мамой временно поселили в отеле на вокзале. Они там прожили почти два месяца. После этого арендовали квартиру.

"Когда был поминальный обед за отца, нас пригласили на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сказали срочно приехать – будут вручать сертификаты на жилье. Их президент вручил мне и Насте – это наша соседка, у которой погибла вся семья – мама, папа и брат. Она выжила благодаря тому, что во время взрыва была в ванной. Особо разговора с Зеленским я не помню, все происходило сумбурно, и я спешил на поминальный обед", – рассказывает Толя Хмелевой.

Месяц спустя семья заключила инвестиционный договор и начала делать ремонт в квартире. Им помогли друзья семьи и за меньшие деньги сделали ремонт. Толя гордится, что сам собирал мебель. Заселились они в новую квартиру в ЖК "Кришталеві джерела" в начале октября. Он сетует, что в помещении отсутствовало отопление и зимой им пришлось померзнуть.

ПЕНСИОНЕРКУ ВЫБРОСИЛО ИЗ ОКНА

Киевлянка Марина Писаненко на Позняки приехала после ЧП. В доме на Крушельницкой проживали ее родители. Их квартира была рядом с той, где произошел эпицентр взрыва. Там проживала пенсионерка Людмила Яковлевна. Она первой погибла, ее выбросило взрывной волной из окна.

/ Фото: Getty Images

"Моим родителям просто повезло, они за час до взрыва вышли по делам. Обычно они все время проводят на кухне. Эпицентр взрыва был в соседней квартире. У нас была полностью уничтожена кухня, частично балкон. Учитывая масштабы взрыва, повезло очень многим соседям, которые уехали в этот день на отдых или на дачу. Если бы это произошло в будний день или ночью, то жертв было бы гораздо больше", – рассказывает Марина Писаненко.

КОТА ИЩУТ ДО СИХ ПОР

Жильцы дома с благодарностью вспоминают слаженную работу столичных спасателей. Они самоотверженно помогали людям. Один из жильцов уцелел на небольшом клочке пола в квартире. Мужчину нужно было безопасно спустить с высоты. Пожарные несмотря на усталость и жару спасали людей, выносили имущество, искали погибших под завалами, вытаскивали животных.

После взрыва в квартире родителей Марины оставались кошка и собака.

"Наш пес вылез из-под завалов на третий день после взрыва, а кошка только на 12 день! Маршевых лестниц под 7 этажом не было, они обрушились. Как животные сумели спуститься – уму не постижимо! Наши питомцы долго отходили от стресса. До сих пор боятся грохота", – рассказывает Марина.

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

А вот кот Толика не нашелся до сих пор.

"У нас было два кота. Один отдыхал на диване с папой. Он погиб вместе с ним. Второй кот находился со мной в комнате. Мы его подобрали на улице еще котенком – рыжий, с янтарными глазами. После взрыва мы его не можем поймать. Его неоднократно видели возле дома, он перезимовал в подвале. Но поймать его не удалось", – рассказывает Толя.

МАРОДЕРСТВО И ШАНТАЖ

Пострадавшие от взрыва вспоминают, что некоторые граждане вели себя отвратительно, пытаясь нажиться на чужом горе. Были такие, что звонили людям и требовали денег за кота, которого якобы поймали возле взорванного дома. Хотя кот сидел в это время на руках у хозяина.

"Было и мародерство. Когда задние законсервировали, то по вечерам в доме был виден свет от фонариков. То есть, кто-то проникал в дом и шарил по квартирам, несмотря на охрану возле здания. У жильцов пропадали деньги и ценные вещи. Было масса конфликтов и при выносе вещей из дома – эти работы выполняла подрядная компания, которая демонтировала дом. Работу организовали просто безобразно. Нам обещали выдать все вещи, а потом их просто выбрасывали с балконов и окон. У многих жильцов имущество оказалось на свалке, а ближайшие пункты металлолома были заполнены нашими чайниками, бойлерами, счетчиками, трубами", – жалуются жильцы.

БОЯЗНЬ ГАЗА

Слухов и версий по поводу причин взрыва было много. Судачили – про взрывчатку, тротил.

"Уже есть результаты экспертизы от правоохранителей, правда нам еще не давали с ней ознакомиться, как пострадавшим лицам. Есть выводы, что в доме были неправильно установлены счетчики, а также газовые шланги. Они были старые, пересохшие, слишком длинные. В некоторых квартирах вместо газовых, поставили обычные водяные шланги. Нарушений было очень много. Мы о них регулярно извещали газовщиков. Криминалисты, кстати, демонтировали газовые счетчики вместе со шлангами по всему пострадавшему подъезду. Их увезли на экспертизу, как вещественные доказательства", – вспоминает Марина.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

После взрыва у жителей пострадавшего дома, а это около 150 человек, появилась фобия к газу и газовым приборам. Некоторые не могут теперь ими пользоваться, а если и пользуются, то по несколько раз перед выходом из дома проверяют – выключены ли конфорки.

"Я не знаю – станет ли кому-то легче, если кто-то будет наказан. Лично для меня важно, чтобы такое больше не повторилось. Уж слишком дорогую цену мы заплатили – погибшие люди, потерянное имущество, основательно подорванное здоровье и психика", – рассказывает нам Марина.

ПОВЕЗЛО НЕ ВСЕМ

Спустя год жильцы говорят, что далеко не все семьи из 40 пострадавших квартир получили новое жилье.

Еще 6 семей ждут, когда дом, где им пообещали квартиры достроят.

Не все жильцы получили материальную помощь на ремонт квартир. Это юридические формальности, которые люди просто не могут выполнить самостоятельно, без помощи властей.

Часть жильцов получили квартиры и имеют документы на право собственности, но они не имеют доступа к новым домам. Они хоть и введены в эксплуатацию и имеют почтовый адрес, но доступа в квартиры нет.

"Дома огорожены забором и охраняются, территория не благоустроена – это просто стройплощадка. Люди не могут ни делать ремонт, ни продать такую квартиру. Из всех 40 семей заселились в новые квартиры только две семьи. Еще две сумели начать ремонт. Несколько семей имеют возможность продать квартиры, но покупателей не густо", – рассказывает нам Марина Писаненко.

Фото: "Сегодня"

Вместе с соседями они планируют собраться 20 июня в 19:00, за день до годовщины трагедии. Кстати, возле дома силами жильцов установлен символический памятный знак. Жители замуровали в бетон 40 ключей от своих квартир.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

"Очень хочется, чтобы на эту встречу пришли те, кто нам должен помогать. Например, Леся Забуранная, народный депутат Украины от партии "Слуга народа", она уже длительное время не выходит с нами на связь. Нам хочется услышать четкие даты, когда люди получат доступ к своим квартирам, когда будет достроен дом для шести семей? Нам обещали все это к Новому году", – говорят пострадавшие.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

СУДЬБА ДОМА – НЕИЗВЕСТНА

Подрядная компания, которая разбирала дом, демонтировала 7 этажей из 10. Что будет с оставшимися этажами, пока неизвестно. Жильцы говорят, что оставшуюся часть дома явно зачищают, и не исключено, что там будут что-то строить. Возле дома уже нет башенного крана, которым разбирали здание, на окнах трех этажей появились металлические решетки. В КГГА пока не говорят о планах относительно этого места.