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В Киеве на мокрой дороге столкнулись шесть автомобилей (видео)

Ольга Кравченко
24 ноября, 11:50
Автомобили въехали в друг друга прямо на светофоре – информации о пострадавших нет

В столице произошла серьезная авария / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве произошло масштабное ДТП. В Печерском районе на светофоре столкнулось шесть автомобилей.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

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Авария произошла на светофоре по улице Бойчука, 18.

"Учитывайте погодные условия и переобувайте свои авто, на летней резине сейчас тормозной путь дольше", – пишут в Сети.

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Информации о пострадавших нет.

Киев после первого снега парализовали пробки

В Киеве вчера вечером после первого снега традиционно образовались пробки. Самая сложная ситуация оказалась в центре, также было не просто выехать с правого берега на левый.

173 единицы техники обрабатывали дороги и тротуары противогололедными средствами.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновения;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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