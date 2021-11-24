У Києві на мокрій дорозі зіткнулися шість автомобілів (відео)

У столиці сталася серйозна аварія / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві сталося масштабне ДТП. У Печерському районі на світлофорі зіткнулися шість автомобілів.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.
Аварія сталася на світлофорі на вулиці Бойчука, 18.
"Враховуйте погодні умови та перевзувайте свої авто, на літній гумі зараз гальмівний шлях довше", – пишуть у Мережі.
Інформації щодо постраждалих немає.
Київ після першого снігу паралізували пробки
У Києві вчора ввечері після першого снігу традиційно утворилися пробки. Найскладніша ситуація опинилася у центрі, також було не просто виїхати з правого берега на лівий.
173 одиниці техніки обробляли дороги та тротуари протиожеледними засобами.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Крім того, названі основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.
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