Водителя Hummer, который сбил насмерть ребенка в Киеве, снова вернули в СИЗО

Преступник снова в СИЗО. Фото: коллаж "Сегодня"

Суд снова взял под стражу водителя Hummer Кирилла Островского, который в 2018 году сбил насмерть 10-летнюю девочку на бульваре Леси Украинки в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

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Преступник снова за решеткой

Ранее Кирилл Островский вышел из СИЗО, так как судья Печерского райсуда Кристина Константинова не продлила ему меру пресечения, срок которой истекал 5 октября.

11 октября стало известно, что по ходатайству прокуратуры злоумышленник снова арестован до 9 декабря 2021 года без альтернативной мера пресечения.

Что инкриминируют преступнику и какой срок ему грозит?

Злоумышленнику инкриминируют ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности).

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За смертельную аварию Островскому грозит до восьми лет лишения свободы.

Кирилл Островский теперь на свободе. Фото: Информатор

Все подробности ДТП

В Киеве на бульваре Леси Украинки водитель Hummer насмерть сбил восьмилетнюю девочку.

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Стало известно, чтоавтомобиль Hummer принадлежит не Кириллу Островскому, который был за рулем, а другому человеку, личность владельца установлена.

10-летняя девочка, которую поздно вечером на столичном бульваре Леси Украинки, насмерть сбил "Хаммер", приехала в Киев в гости из России.

Девочка вместе с мамой и братом приехала из Москвы в гости к родственникам. Во время ЧП рядом с ней были и мать, и брат, но они не пострадали.

Водитель отказался добровольно предоставить другие биологические образцы, которые должны быть в достаточном количестве для осуществления сравнительного исследования и обеспечения несомненности их происхождения от личности подозреваемого, прокуратура обратилась в суд с ходатайством об их принудительном отборе.

Скандальной киевской судье подарили квартиру за 1,5 миллиона

Судья Печерского районного суда Киева Кристина Константинова, которая отпустила на свободу Кирилла Островского, совершившего в 2018 году смертельное ДТП в Киеве, задавив ребенка, получила в подарок квартиру в столице за 1,5 млн гривен.

Кристина Константинова задекларировала подарок в виде квартиры, площадью 149,3 кв. м. от гражданки Елены Константиновой. Стоимость подарка составляет 1 521 148 гривен. К слову, судья задекларировала такой подарок в июне.

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