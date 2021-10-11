Водителя Hummer, который сбил насмерть ребенка в Киеве, снова вернули в СИЗО

Преступник снова в СИЗО. Фото: коллаж "Сегодня"
Суд снова взял под стражу водителя Hummer Кирилла Островского, который в 2018 году сбил насмерть 10-летнюю девочку на бульваре Леси Украинки в Киеве.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Преступник снова за решеткой
Ранее Кирилл Островский вышел из СИЗО, так как судья Печерского райсуда Кристина Константинова не продлила ему меру пресечения, срок которой истекал 5 октября.
11 октября стало известно, что по ходатайству прокуратуры злоумышленник снова арестован до 9 декабря 2021 года без альтернативной мера пресечения.
Что инкриминируют преступнику и какой срок ему грозит?
Злоумышленнику инкриминируют ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности).
За смертельную аварию Островскому грозит до восьми лет лишения свободы.
Все подробности ДТП
В Киеве на бульваре Леси Украинки водитель Hummer насмерть сбил восьмилетнюю девочку.
Стало известно, чтоавтомобиль Hummer принадлежит не Кириллу Островскому, который был за рулем, а другому человеку, личность владельца установлена.
10-летняя девочка, которую поздно вечером на столичном бульваре Леси Украинки, насмерть сбил "Хаммер", приехала в Киев в гости из России.
Девочка вместе с мамой и братом приехала из Москвы в гости к родственникам. Во время ЧП рядом с ней были и мать, и брат, но они не пострадали.
Водитель отказался добровольно предоставить другие биологические образцы, которые должны быть в достаточном количестве для осуществления сравнительного исследования и обеспечения несомненности их происхождения от личности подозреваемого, прокуратура обратилась в суд с ходатайством об их принудительном отборе.
Скандальной киевской судье подарили квартиру за 1,5 миллиона
Судья Печерского районного суда Киева Кристина Константинова, которая отпустила на свободу Кирилла Островского, совершившего в 2018 году смертельное ДТП в Киеве, задавив ребенка, получила в подарок квартиру в столице за 1,5 млн гривен.
Кристина Константинова задекларировала подарок в виде квартиры, площадью 149,3 кв. м. от гражданки Елены Константиновой. Стоимость подарка составляет 1 521 148 гривен. К слову, судья задекларировала такой подарок в июне.
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Скандальной киевской судье подарили квартиру за 1,5 миллиона – СМИ