Водитель Hummer, сбивший ребенка в Киеве, отказался сдать биоматериалы

Водитель автомобиля Hummer, сбивший насмерть ребенка в Киеве, отказался предоставить на проверку необходимые образцы биоматериалов.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, хотя алкотестер и не обнаружил признаков алкогольного опьянения у водителя, но только после получения лабораторных исследований его мочи можно будет утверждать был ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

"Поэтому рано делать заявления, что он был трезв, как кое-кто уже успел интерпретировать эту информацию. И есть еще один момент. Водитель отказался предоставить все биологические образцы, которые от него требовались", – написала она.

Максимец также сообщила, что прокуратура Киева 26 июля через суд потребует отобрать соответствующие биоматериалы у него принудительно. Данное ходатайство уже подготовлено и утром будет направлено в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения.

Ранее водителю автомобиля Hummer сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 283 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").

Ходатайство об избрании меры пресечения водителю автомобиля "Хаммер прокуратура направит в Шевченковский райсуд 26 июля.

Также стало известно, что автомобиль Hummer принадлежит не Кириллу Островскому, который был за рулем, а другому человеку, личность владельца установлена.

По данным СМИ, 10-летняя девочка, которую вчера поздно вечером на столичном бульваре Леси Украинки, насмерть сбил "Хаммер", приехала в Киев в гости из России.

Девочка вместе с мамой и братом приехала из Москвы в гости к родственникам.Во время ЧП рядом с ней были и мать, и брат, но они не пострадали.