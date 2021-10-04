Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🚨 Задержание Саакашвили ⚡ Убийство полицейского в Чернигове 🚫 Скандальный закон про олигархов
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Сиеста по-киевски. Мужчина уснул прямо на трамвайных рельсах в Киеве

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
4 октября, 18:23
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Возле рынка "Юность" было остановлено движение трамваев №22, 28, 33-к, 35
Около мужчины собралось много зевак
Около мужчины собралось много зевак / Фото: Коллаж: Сегодня

В районе рынка "Юность" мужчина лег спать прямо на трамвайных рельсах. Из-за этого пришлось временно остановить движение трамваев. Возле релаксирующего любителя сиесты собрались прохожие, некоторые даже подумали, что тут начался митинг. Пользователи социальных сетей сообщают, что мужчина якобы был трезв, и просил оставить его в покое, мол, решил отдохнуть.

Впрочем, в коммунальном предприятии "Киевпастранс" утверждают, что мужчина был очень сильно пьян. В районе рынка "Юность" есть очень много "наливаек". Скорее всего, усталость накрыла мужчину после их посещения.

Реклама

Читайте также:

Пока человека выводили из состояния глубокого сна, возле рынка "Юность" было остановлено движение трамваев №22, 28, 33-к, 35.

"Мужчина был очень сильно пьян. Он уснул прямо на рельсах и не мог подняться. На место вызвали полицию. Правоохранители убрали его с трамвайного полотна. Была незначительная задержка движения трамваев -15 минут. Пикета и митинга на рельсах не было", – сообщили сайту "Сегодня" в КП "Киевпастранс".

"Трамвайные" ЧП

Это не первый инцидент с трамваями. Ранее мы писали, что произошло ЧП с водителем трамвая №28. Из-за жуткой жары водитель трамвая потерял сознание прямо во время движения по маршруту. В кабине водителя стояла высокая температура в +47 градусов. Водителю помогла прийти в себя коллега из встречного трамвая – с помощью таблеток и воды.

Реклама

А в Одессе пассажиры пятого трамвая на руках перенесли полицейскую машину, которая стояла слишком близко к рельсам.

Водитель припарковал машину слишком близко к рельсам, а сам вместе с напарниками куда-то ушел, даже не выключив сирену. Когда трамвай подъехал к этому месту, водитель сообщила пассажирам, что ехать дальше не сможет из-за препятствия на дороге. Люди решили не ждать, когда полицейские вернутся, и убрали машину сами.

Ранее мы писали:

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.61

Российский рубль (₽)

0.36

Евро (€)

30.87

COVID-19 в Украине
9 666 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять