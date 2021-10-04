Сиеста по-киевски. Мужчина уснул прямо на трамвайных рельсах в Киеве

Возле рынка "Юность" было остановлено движение трамваев №22, 28, 33-к, 35

Около мужчины собралось много зевак / Фото: Коллаж: Сегодня

В районе рынка "Юность" мужчина лег спать прямо на трамвайных рельсах. Из-за этого пришлось временно остановить движение трамваев. Возле релаксирующего любителя сиесты собрались прохожие, некоторые даже подумали, что тут начался митинг. Пользователи социальных сетей сообщают, что мужчина якобы был трезв, и просил оставить его в покое, мол, решил отдохнуть.

Впрочем, в коммунальном предприятии "Киевпастранс" утверждают, что мужчина был очень сильно пьян. В районе рынка "Юность" есть очень много "наливаек". Скорее всего, усталость накрыла мужчину после их посещения.

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Пока человека выводили из состояния глубокого сна, возле рынка "Юность" было остановлено движение трамваев №22, 28, 33-к, 35.

"Мужчина был очень сильно пьян. Он уснул прямо на рельсах и не мог подняться. На место вызвали полицию. Правоохранители убрали его с трамвайного полотна. Была незначительная задержка движения трамваев -15 минут. Пикета и митинга на рельсах не было", – сообщили сайту "Сегодня" в КП "Киевпастранс".

"Трамвайные" ЧП

Это не первый инцидент с трамваями. Ранее мы писали, что произошло ЧП с водителем трамвая №28. Из-за жуткой жары водитель трамвая потерял сознание прямо во время движения по маршруту. В кабине водителя стояла высокая температура в +47 градусов. Водителю помогла прийти в себя коллега из встречного трамвая – с помощью таблеток и воды.

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А в Одессе пассажиры пятого трамвая на руках перенесли полицейскую машину, которая стояла слишком близко к рельсам.

Водитель припарковал машину слишком близко к рельсам, а сам вместе с напарниками куда-то ушел, даже не выключив сирену. Когда трамвай подъехал к этому месту, водитель сообщила пассажирам, что ехать дальше не сможет из-за препятствия на дороге. Люди решили не ждать, когда полицейские вернутся, и убрали машину сами.

Ранее мы писали:

Скандал в Киеве: пассажира с ящиком клубники высадили из трамвая.

В Киеве водитель трамвая потерял сознание во время движения: что случилось.