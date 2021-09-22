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В Киеве поймали иностранца, который угрожал пассажирам метро оружием (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
22 сентября, 14:45
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Хулиган нецензурно выражался, ударил пострадавшую в лицо и размахивал предметом, похожим на пистолет
Мужчину опознали и задержали в одном из ТРЦ столицы
Мужчину опознали и задержали в одном из ТРЦ столицы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве копы поймали иностранца, который в вагоне метро угрожал пассажирам оружием, а также ударил женщину. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

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На станции метро "Кловская" женщина сообщила копам, что неизвестный пассажир нецензурно выражался, ударил пострадавшую в лицо и размахивал предметом, похожим на пистолет.

Оружие, которое изъяли у иностранца
Оружие, которое изъяли у иностранца / Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

"С помощью видео нам удалось установить маршрут движения вероятного подозреваемого и его личность. Им оказался гражданин другого государства, 1989 года рождения. В течение суток мы выяснили его местонахождение и задержали в одном из торгово-развлекательных центров в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Пострадавшая направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы", – рассказал начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов.

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Мужчину зафиксировали камеры видеонаблюдения
Мужчину зафиксировали камеры видеонаблюдения / Фото: Патрульная полиция Киева

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"По данному факту начато уголовное производство по части 4 статьи 296 – хулиганство, Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят задержанному сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до семи лет тюремного заключения", – добавил полицейский.

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