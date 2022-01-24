В центре Киева потоп – на Прорезной прорвало трубу (видео)

В Киеве 24 января на улице Прорезной прорвало трубу. В "Киевводоканале" "Сегодня" сообщили, что их сотрудники уже работают на месте прорыва водопровода.
"На месте работает аварийная бригада. Катка на этом месте точно не будет. Ведутся ремонтные работы, без отключения абонентов от водоснабжения", – рассказали сайту "Сегодня" в "Киевводоканале".
Что делать, если в прорвало воду
В случае аварии или засорения канализации необходимо обратиться в "Киевводоканал". Как это можно сделать:
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- оформить обращение на сайте (кнопка "Задать вопрос");
- позвонить на аварийную горячую линию по номеру 15-81 или (044) 200-73-01.
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