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В центре Киева потоп – на Прорезной прорвало трубу (видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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24 января, 16:14
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Жителей близлежащих домов от водоснабжения не отключали
Столичные коммунальщики устраняют аварию
Столичные коммунальщики устраняют аварию / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 24 января на улице Прорезной прорвало трубу. В "Киевводоканале" "Сегодня" сообщили, что их сотрудники уже работают на месте прорыва водопровода.

"На месте работает аварийная бригада. Катка на этом месте точно не будет. Ведутся ремонтные работы, без отключения абонентов от водоснабжения", – рассказали сайту "Сегодня" в "Киевводоканале".

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Что делать, если в прорвало воду

В случае аварии или засорения канализации необходимо обратиться в "Киевводоканал". Как это можно сделать:

  • оформить обращение на сайте (кнопка "Задать вопрос");
  • позвонить на аварийную горячую линию по номеру 15-81 или (044) 200-73-01.

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