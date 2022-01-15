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Может выйти под залог? Водителя, который избил мужчину на парковке в Киеве, взяли под стражу

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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15 января, 18:41
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Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца
В столице мужчина попал в больницу, отвоевывая себе место на парковке
В столице мужчина попал в больницу, отвоевывая себе место на парковке / Фото: Коллаж: Сегодня

Водителя внедорожника, который сильно избил прохожего в Киеве, взяли под стражу. Ему оставили возможность внести залог в сумме почти 1 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

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Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца мужчине, который избил киевлянина за замечание о неправильной парковке.

"Одновременно суд предусмотрел возможность внесения подозреваемым в размере 992 тыс. гривен. При этом суд отклонил ходатайство стороны защиты о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде домашнего ареста", – говорится в сообщении.

Нападающего могут звать Владислав Стеценко
Нападающего могут звать Владислав Стеценко / Фото: Киев Оперативный

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Подозреваемый свою вину признал. Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины.

Что произошло

14 января возле одного из жилых домов по улице Аболмасова в Днепровском районе Киева, подозреваемый агрессивно отреагировал на замечания местного жителя относительно неправильной парковки, набросился на него с кулаками и нанес тяжкие телесные повреждения.

Потерпевший, который получил открытую черепно-мозговую травму, находится в больнице.

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Как пишут в соцсетях, нападающего могут звать Владислав Стеценко, он якобы является сыном бывшего топ-чиновника Министерства молодежи и спорта Украины. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado оформлен на отца задержанного.

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