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В Киеве построят школу за почти 546 млн гривен: когда она заработает

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Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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15 февраля, 08:22
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Учебное заведение рассчитано на 1440 учеников
Строительство учебного заведения перенесли/Фото: коллаж: "Сегодня"
Строительство учебного заведения перенесли/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Деснянском районе Киева на улице Лисковской построят новую школу. Только не в 2023 году, как сообщалось ранее, а в 2024 году.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в Департаменте науки и образования КГГА.

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Что известно?

В департаменте уточняют, что уже утверждена сметная документация по строительству новой школы на улице Лисковской в 24 микрорайоне жилого массива Выгуровщина-Троещина в Деснянском районе столицы.

"Общая стоимость строительных работ – почти 546 миллионов гривен. Школа на улице Лисковской будет рассчитана на 1440 учеников. Завершить строительство этого учебного заведения планируем в 2024 году", — сообщил в ответе на запрос сайта "Сегодня" заместитель директора департамента науки и образования КГГА Илья Пасько.

Сколько потратят в этом году?

Он добавляет, что программой социально-экономического развития на строительство школы на Лисковской из городского бюджета в этом году будет выделено 50 миллионов гривен и почти 3 миллиона гривен на проектные работы.

"По условиям проекта, будет создано современное учреждения образования с использованием новейших технологий для обеспечения всестороннего развития учеников школы", — отметили в департаменте.

Где еще будут новые школы?

Мы поинтересовались в Департаменте образования и науки КГГА, где еще в Киеве будут простроены новые школы в 2022-2023 годах. Там ссылаются на городскую программу экономического и социального развития до 2023 года.

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"Запланирована реконструкция здания Славянской гимназии с надстройкой четвертого этажа на улице Драгоманова, 10-в и строительство заведения общего среднего образования на улице Крушельницкой (жилой массив Осокорки) в Дарницком районе столицы", — сообщают "Сегодня" в Департаменте науки и образования КГГА.

Ремонт трамвайной линии в столице

Киевлян удивила стоимость реконструкции трамвайной линии от улицы Милославской до Дарницкого железнодорожного вокзала. Ее оценили в 773,5 миллиона гривен! На линии хотят заменить старые рельсы и тротуарные покрытия, обновить покрытие с разметкой, а также отремонтировать дождевую канализацию.

В КП "Киевпастранс" сайту "Сегодня" подтвердили, что такой проект реконструкции действительно запланирован.

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