Андрей Пальчевский идет в мэры Киева. Что мы знаем об этом кандидате

В воскресенье, 25 октября, в Украине пройдут местные выборы. Одним из 20 кандидатов на должность городского головы Киева является Андрей Пальчевский – предприниматель, телеведущий и политический деятель, основатель и финансовый директор сети медицинских лабораторий.

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Образование

Родился 16 июля 1961 года в Киеве. Учился в столичной школе № 51, сейчас это Лицей международных отношений. Окончил Военный институт Министерства обороны СССР в Москве. Служил в Вооруженных силах СССР – переводчиком в Лаосе.

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Бизнес

После увольнения из армии занимался многими бизнес-проектами в США и России. В середине 2000-х годов продал бизнес в России и переехал в Украину.

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Был председателем представительства американской компании, после президентом компании, которая занималась решением технологических вопросов пивоварения.

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С 2005 года стал финансовым директором медицинском клиники Eurolab, а после был директором благотворительного фонда этой же клиники, которая занимается современной лабораторной диагностикой, радиологическим исследованиям, предупреждением заболеваний, проектированием долголетия на основе генетических исследований. Во время второго тура выборов Президента Украины в 2019 году кандидат в президенты Владимир Зеленский сдал анализы в этой клинике.

В ходе эпидемии свиного гриппа являлся руководителем штаба "Киевляне против гриппа". Основал около пяти предприятий в Украине.

В 2009 году получил украинское гражданство.

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С 2011 года работал телеведущим на украинских телеканалах с авторскими программами и популярными передачами. Был экспертом в политических ток-шоу.

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Политическая карьера

В 1995 году баллотировался в Государственную думу России по спискам избирательного объединения "Партия любителей пива". Пальчевский шел №3 в списке, а партия в итоге заняла 21-е место, набрав 0,62 % голосов.

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В 2010-ом стал заместителем Министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта, однако спустя четыре месяца подал в отставку.

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Активный участник событий на Майдане в 2004 году и в 2013 году. Во время трагических событий февраля 2014 работал водителем машины скорой помощи. Организовывал выезд освободившейся из колонии Юлии Тимошенко в Киев.

Во время выборов президента Украины в 2019 году поддержал Владимира Зеленского.

В июне 2020 году создал политическую партию "Перемога Пальчевского". Является кандидатом на должность городского головы Киева.

Личная жизнь

Пальчевский воспитывает четверых детей. Более 30 лет был женат на Елене Пальчевской. В 2012 году пара развелась.

Ранее мы писали о том, кто идет в мэры Киева и что нужно знать о претендентах.

Напомним, 25 октября пройдут и выборы в Киевский облсовет – четырнадцать политических партий уже определились со списками кандидатов.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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