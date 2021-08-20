За неделю прокуратура и ГБР "накопали" краж из бюджета Киева на 70 млн грн

На этой неделе обвинения в растрате десятков миллионов из бюджета Киева предъявлены 23 должностным лицам

На строительстве Подольско-Воскресенского моста пока выявили кражу 4,5 млн грн / Коллаж "Сегодня"

Обвинения в растрате десятков миллионов из бюджета Киева предъявлены на этой неделе 23 должностным лицам. Такая плодотворная работа Киевской городской прокуратуры, Нацполиции, СБУ, Госбюро расследований и Государственной фискальной службы совпала с сообщениями о возможном снятии Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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О проделанной работе сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Столичная прокуратура сообщила, что в течении недели провели около 100 обысков. Вручено уведомление о подозрении 11 должностным лицам коммунальных предприятий, двум руководителям управлений столичных райгосадминистраций, 10 руководителям подрядных организаций. А общая сумма ущерба от их деятельности составляет около 70 млн гривен.

"Многомиллионные хищения и злоупотребления имеют место почти во всех сферах коммунального хозяйства: капитального строительства, организации дорожного движения, образования и спорта, ЖКХ, земельных ресурсов и тому подобное", – сказано в сообщении прокуратуры.

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"Прилипшие" бюджетные миллионы

Раскрыто хищение 33 млн гривен на закупках программного обеспечения для Киевского института земельных отношений. Обвинения получил бывший замдиректора института.

на закупках программного обеспечения для Киевского института земельных отношений. Обвинения получил бывший замдиректора института. 15 млн грн были перечислены фиктивным фирмам за установку светофоров. Подозрения получил директор коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения".

были перечислены фиктивным фирмам за установку светофоров. Подозрения получил директор коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения". 6,9 млн грн бюджетных гривен безосновательных трат было выявлено на коммунальном предприятии "Спортивный комплекс". Подозрение предъявлено замдиректора КП.

бюджетных гривен безосновательных трат было выявлено на коммунальном предприятии "Спортивный комплекс". Подозрение предъявлено замдиректора КП. Зафиксировано хищение свыше 4,5 млн грн , выделенных на капитальное строительство Подольско-Воскресенского моста. Здесь о подозрении сообщено первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и руководителю генподрядной организации.

, выделенных на капитальное строительство Подольско-Воскресенского моста. Здесь о подозрении сообщено первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и руководителю генподрядной организации. 3,6 млн грн были похищены на ремонте диагностического центра в Святошинском районе. Подозрения получили директора трех подрядных компаний и предприниматель, который осуществлял технадзор на объекте.

были похищены на ремонте диагностического центра в Святошинском районе. Подозрения получили директора трех подрядных компаний и предприниматель, который осуществлял технадзор на объекте. 2 млн грн были перечислены за невыполненные работы в Святошинском районе. Подозрения получил начальник управления образования Святошинской РГА.

были перечислены за невыполненные работы в Святошинском районе. Подозрения получил начальник управления образования Святошинской РГА. 1,3 млн грн были украдены на ремонте асфальтового покрытия придомовых территорий в Соломенском районе Киева. Подозрения вручены начальнику управления ЖКХ, подрядчику и инженеру технадзора.

были украдены на ремонте асфальтового покрытия придомовых территорий в Соломенском районе Киева. Подозрения вручены начальнику управления ЖКХ, подрядчику и инженеру технадзора. 450 тысяч грн были похищены на закупке школьной мебели для школ Печерского района столицы. Сообщено о подозрении руководителю подрядной организации.

были похищены на закупке школьной мебели для школ Печерского района столицы. Сообщено о подозрении руководителю подрядной организации. 250 тысяч грн было растрачено в Деснянском районе при выполнении работ по ремонту подземных переходов. Подозрение получил начальник КП ДЭУ Деснянского района столицы.

Напомним, вот уже несколько месяцев Киевская городская прокуратура проводит обыски на коммунальных предприятия столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что таким образом на него оказывается политическое давление.