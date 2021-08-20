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За тиждень прокуратура і ДБР "накопали" крадіжок з бюджету Києва на 70 млн грн

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
20 серпня, 20:33
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На цьому тижні звинувачення в розтраті десятків мільйонів з бюджету Києва пред'явлено 23 посадовим осібам
На будівництві Подільсько-Воскресенського моста поки виявили крадіжку 4,5 млн грн / Колаж "Сегодня"
На будівництві Подільсько-Воскресенського моста поки виявили крадіжку 4,5 млн грн / Колаж "Сегодня"

Звинувачення в розтраті десятків мільйонів з бюджету Києва пред'явлені на цьому тижні 23 посадовим осібам. Така плідна робота Київської міської прокуратури, Нацполіції, СБУ, Держбюро розслідувань і Державної фіскальної служби збіглася з повідомленнями про імовірне зняття Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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Про виконану роботу повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури .

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Столична прокуратура повідомила, що протягом тижня провели близько 100 обшуків. Вручено повідомлення про підозру 11 посадовим осібам комунальних підприємств, двом керівникам управлінь столичних райдержадміністрацій, 10 керівникам підрядних організацій. А загальна сума збитку від їх діяльності становить близько 70 млн гривень.

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"Багатомільйонні розкрадання і зловживання мають місце майже у всіх сферах комунального господарства: капітального будівництва, організації дорожнього руху, освіти і спорту, житлово-комунального господарства, земельних ресурсів тощо", – сказано в повідомленні прокуратури.

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"Прилиплі" бюджетні мільйони

  • Розкрито розкрадання 33 млн гривень на закупівлю програмного забезпечення для Київського інституту земельних відносин. Звинувачення отримав колишній заступник директора інституту.
  • 15 млн грн були перераховані фіктивним фірмам за установку світлофорів. Підозри отримав директор комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху".
  • 6,9 млн грн бюджетних гривень безпідставних витрат було виявлено на комунальному підприємстві "Спортивний комплекс". Підозра пред'явлена заступнику директора КП.
  • Працівниками Державтоінспекції зафіксовано розкрадання понад 4,5 млн грн, виділених на капітальне будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. Тут про підозру повідомлено першому заступнику керівника КП "Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд м.Києва" та керівнику генпідрядної організації.
  • 3,6 млн грн було викрадено на ремонті діагностичного центру в Святошинському районі. Підозри отримали директори трьох підрядних компаній і підприємець, який здійснював технагляд на об'єкті.
  • 2 млн грн були перераховані за невиконані роботи в Святошинському районі. Підозри отримав начальник управління освіти Святошинської РДА.
  • 1,3 млн грн було вкрадено на ремонті асфальтового покриття прибудинкових територій в Солом'янському районі Києва. Підозри вручені начальнику управління житлово-комунального господарства, підряднику і інженеру технагляду.
  • 450 тисяч грн були викрадені на закупівлі шкільних меблів для шкіл Печерського району столиці. Повідомлено про підозру керівнику підрядної організації.
  • 250 тисяч грн було розтрачено в Деснянському районі при виконанні робіт по ремонту підземних переходів. Підозру отримав начальник КП ШЕУ Деснянського району столиці.

Нагадаємо, ось вже кілька місяців Київська міська прокуратура проводить обшуки на комунальних підприємства столиці.

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що таким чином на нього чиниться політичний тиск .

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