Что случилось? В Киевский метрополитен за девять месяцев обратились почти 11 тысяч пассажиров

В Киевском метрополитене обработали почти 11 тысяч обращений от пассажиров. За девять месяцев текущего года столичная подземка перевезла 233,793 млн пассажиров.
Об этом сообщает пресс-службе киевского метро.
Количество обращений
- 6504 – "Горячая линия метрополитена" и Контактный центр Киева (15-51), а также на "Правительственную горячую линию";
- 4161 – в адрес администрации метрополитена;
- 260 – с Киевской городской государственной администрации.
Чаще всего обращения пассажиров касались разъяснений Правил пользования метрополитеном, а именно перевозки багажа.
Правила перевозки транспортных средств
- моноколеса могут перевозиться как они есть. В то же время владельцы должны ответственно относиться к другим пассажирам и следить, чтобы никого не испачкать;
- самокаты, которые складываются, рекомендуется складывать. Те, что более 120 см, дополнительно оплачиваются;
- велосипеды перевозятся бесплатно, в чехле;
- любые вещи более 200 см перевозить запрещено.
Проходить с самокатом, моноколесом или другим багажом можно через любой турникет. Важно сообщить работнику, что багаж, который больше установленного бесплатного лимита, оплачен.
Кататься по платформе запрещено. Это может привести к реальным сложным травмам.
Далее по теме
Сколько пассажиров перевез метрополитен
Также отметим, что за девять месяцев 2021 года КП "Киевский метрополитен" перевез 233,793 млн пассажиров.
Традиционно самой загруженной остается красная линия, за ней – синяя, а потом зеленая. Почти 25% пассажиров – льготники. На сегодня право бесплатного проезда имеют 32 категории пассажиров.
Читайте также:
- В Киевском метрополитене пройдет арт-выставка, посвященная Бабьему Яру
- Кошка, которая неделю прожила в тоннелях метрополитена Киева, сбежала от волонтеров
- Сквозные вагоны для Киевского метрополитена: когда их закупят
- Тайны Киевского метрополитена: кто такие "красные шапочки" и что они делают в подземке