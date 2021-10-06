Что случилось? В Киевский метрополитен за девять месяцев обратились почти 11 тысяч пассажиров

Чаще всего обращения киевлян касались разъяснений Правил пользования метрополитеном

Самой загруженной остается красная линия / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевском метрополитене обработали почти 11 тысяч обращений от пассажиров. За девять месяцев текущего года столичная подземка перевезла 233,793 млн пассажиров.

Об этом сообщает пресс-службе киевского метро.

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Количество обращений

6504 – "Горячая линия метрополитена" и Контактный центр Киева (15-51), а также на "Правительственную горячую линию";

4161 – в адрес администрации метрополитена;

260 – с Киевской городской государственной администрации.

Чаще всего обращения пассажиров касались разъяснений Правил пользования метрополитеном, а именно перевозки багажа.

Правила перевозки транспортных средств

моноколеса могут перевозиться как они есть. В то же время владельцы должны ответственно относиться к другим пассажирам и следить, чтобы никого не испачкать;

самокаты, которые складываются, рекомендуется складывать. Те, что более 120 см, дополнительно оплачиваются;

велосипеды перевозятся бесплатно, в чехле;

любые вещи более 200 см перевозить запрещено.

Проходить с самокатом, моноколесом или другим багажом можно через любой турникет. Важно сообщить работнику, что багаж, который больше установленного бесплатного лимита, оплачен.

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Кататься по платформе запрещено. Это может привести к реальным сложным травмам.

Сколько пассажиров перевез метрополитен

Также отметим, что за девять месяцев 2021 года КП "Киевский метрополитен" перевез 233,793 млн пассажиров.

Традиционно самой загруженной остается красная линия, за ней – синяя, а потом зеленая. Почти 25% пассажиров – льготники. На сегодня право бесплатного проезда имеют 32 категории пассажиров.

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