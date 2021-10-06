Що трапилося? У Київський метрополітен за дев'ять місяців звернулися майже 11 тисяч пасажирів

Найчастіше звернення киян стосувалися роз'яснень Правил користування метрополітеном

Найбільш завантаженою залишається червона лінія / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київському метрополітені обробили майже 11 тисяч звернень від пасажирів. За дев'ять місяців поточного року столична підземка перевезла 233,793 млн пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба київського метро.

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Кількість звернень

6504 – "Гаряча лінія метрополітену" і Контактного центру Києва (15-51), а також на "Урядову гарячу лінію";

4161 – на адресу адміністрації метрополітену;

260 – з Київської міської державної адміністрації.

Найчастіше звернення пасажирів стосувалися роз'яснень Правил користування метрополітеном, а саме перевезення багажу.

Правила перевезення транспортних засобів

моноколеса можуть перевозитися як вони є. У той же час власники повинні відповідально ставитися до інших пасажирів і стежити, щоб нікого не забруднити;

самокати, які складаються, рекомендується складати. Ті, що більше 120 см, додатково оплачуються;

велосипеди перевозяться безкоштовно, в чохлі;

будь-які речі більш 200 см перевозити заборонено.

Проходити з самокатом, моноколесом або іншим багажем можна через будь-який турнікет. Важливо повідомити працівника, що багаж, більше встановленого безкоштовного ліміту, оплачений.

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Кататися по платформі заборонено. Це може привести до реальних складним травм.

Скільки пасажирів перевіз метрополітен

Також зазначимо, що за дев'ять місяців 2021 року КП "Київський метрополітен" перевіз 233,793 млн пасажирів.

Традиційно найбільш завантаженою залишається червона лінія, за нею – синя, а потім зелена. Майже 25% пасажирів – пільговики. На сьогодні право безкоштовного проїзду мають 32 категорії пасажирів.

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