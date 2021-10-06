Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🚫 Скандальний закон про олігархів 🚨 Затримання Саакашвілі ⚡ Вбивство поліцейського в Чернігові
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

Що трапилося? У Київський метрополітен за дев'ять місяців звернулися майже 11 тисяч пасажирів

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
6 жовтня, 07:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Найчастіше звернення киян стосувалися роз'яснень Правил користування метрополітеном
Найбільш завантаженою залишається червона лінія
Найбільш завантаженою залишається червона лінія / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київському метрополітені обробили майже 11 тисяч звернень від пасажирів. За дев'ять місяців поточного року столична підземка перевезла 233,793 млн пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба київського метро.

Реклама

Кількість звернень

  • 6504 – "Гаряча лінія метрополітену" і Контактного центру Києва (15-51), а також на "Урядову гарячу лінію";
  • 4161 – на адресу адміністрації метрополітену;
  • 260 – з Київської міської державної адміністрації.

Читайте також:

Найчастіше звернення пасажирів стосувалися роз'яснень Правил користування метрополітеном, а саме перевезення багажу.

Правила перевезення транспортних засобів

  • моноколеса можуть перевозитися як вони є. У той же час власники повинні відповідально ставитися до інших пасажирів і стежити, щоб нікого не забруднити;
  • самокати, які складаються, рекомендується складати. Ті, що більше 120 см, додатково оплачуються;
  • велосипеди перевозяться безкоштовно, в чохлі;
  • будь-які речі більш 200 см перевозити заборонено.

Проходити з самокатом, моноколесом або іншим багажем можна через будь-який турнікет. Важливо повідомити працівника, що багаж, більше встановленого безкоштовного ліміту, оплачений.

Реклама

Кататися по платформі заборонено. Це може привести до реальних складним травм.

Скільки пасажирів перевіз метрополітен

Також зазначимо, що за дев'ять місяців 2021 року КП "Київський метрополітен" перевіз 233,793 млн пасажирів.

Традиційно найбільш завантаженою залишається червона лінія, за нею – синя, а потім зелена. Майже 25% пасажирів – пільговики. На сьогодні право безкоштовного проїзду мають 32 категорії пасажирів.

Реклама

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.42

Російський рубль (₽)

0.3644

Євро (€)

30.65

COVID-19 в Україні
9 666 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти