День метро. Самые интересные факты о Киевском метрополитене

В Киеве метрополитен появился 62 года назад

Ежедневно Киевским метрополитеном пользуются сотни тысяч людей/Коллаж: "Сегодня"

10 января 1863 года в Лондоне появился первый в мире метрополитен. С тех пор эта дата считается Всемирным днем метро. В этот день во многих подземках проводят необычную акцию "В метро без штанов". Люди в нижнем белье разгуливают по станциях и в вагонах. В столичном метрополитене говорят, что отмечают только один праздник – день рождения Киевского метро, которое было открыто 6 ноября 1960 года.

Сайт "Сегодня" собрал самые необычные факты о Киевском метрополитене.

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В метро по приглашению

В первые дни работы Киевского метрополитена действовали символические билеты-приглашения двух типов – именные и по предъявлению. В дальнейшем выпускали только именные приглашения на открытие новых станций. К ним добавлялись контрольные талоны, которые надрывал контроллер. Со временем от этой практики отказались.

В начале 1980-х для разработки генплана изучали пассажиропоток. Пассажирам на входе в подземку выдавали специальные талоны, которые забирали на выходе.

Ищем патриотов

В среднем вестибюле станции "Золотые ворота" над проходом к верхнему эскалатору красной смальтой выложены слова "Слава Украине!". Надпись сделали строители в советское время, так что поступок был очень отчаянным и революционным. Впрочем, надпись неприметная. Даже дежурные по станции не всегда могут показать, где именно она находится.

Станция "Золотые ворота"

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Станция для белочек

Станцию "Красный хутор" пассажиры называют "для лосей и белочек". Ее построили посреди лесного массива. Рядом практически нет жилых домов только депо метро и воинская часть.

Станция "Красный Хутор"/Фото: Киевской метрополитен

Тесно связан с животными и подземный переход возле станции "Славутич". Еще 10 лет назад его использовали для перегона коров на луга. Буренки очень любили почесаться о стены перехода. Теперь по обе стороны перехода возведены высотные жилые дома и коровы тут не гуляют.

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Станция "Славутич"/Фото: Киевский метрополитен

На зеленых зонах вдоль красной ветки метро на левом берегу еще 15-20 лет назад местные жители выпасали коз. Пассажиры могли их видеть из окон поездов, подъезжая к станциям "Лесная" или "Черниговская".

Станция "Лесная"/Фото: Киевский метрополитен

Станция "Черниговская"/Фото: Киевский метрополитен

Должность — будильница

В метро Киева есть одна из самых редких профессий в мире. Официальное ее название – дежурная дома отдыха локомотивных бригад. Но сами машинисты называют ее "будильницей". Главная задача сотрудницы – разбудить машинистов, которые выходят на смену утром и ночуют в депо.

Сколько часов в подземке?

Киевское метро просто переполнено электронными часами. Всего их там около 3500 штук, а с установкой табло обратного отсчета времени количество увеличилось в разы. В 1960 году главные часы метро были маятниковыми и находились на станции "Крещатик". Сейчас этот артефакт находится в Музее метрополитена. Современная часовая станция уже электронная, размером с несколько шкафов.

Бактерии "съели" болты

При строительстве перегонных тоннелей между станциями "Шулявская" – "Берестейская" метростроевцы столкнулись с невиданным явлением: 200 тысяч болтов было разъедено! Исследования показали, что причиной стали бактерии из грунтовых вод. Запуск трех станций – "Берестейская", "Нивки" и "Святошин" – в 1969 году к годовщине революции был сорван.

Станция "Шулявская"/Фото: Киевский метрополитен

Станция "Берестейская"/Фото: Киевский метрополитен

Станция метро "Нивки"/Фото: Киевский метрополитен

Станция "Святошин"/Фото: Киевский метрополитен

Секреты эскалаторов

Сначала на глубоких станциях метро Киева устанавливали по три эскалатора, и только, начиная со станции "Майдан Независимости", в 1976 году – по четыре. Поэтому станции, имеющие три подъемника, при ремонте одного из них частично закрывают на вход.

Станция "Майдан Независимости"/Фото: Киевский метрополитен

История под землей

Во время строительства станции "Контрактовая площадь" обнаружили часть квартала времен Киевской Руси. Древности были найдены во время рытья тоннелей в районе Гостиного двора на глубине 12-15 метров. Археологические ценности также были найдены возле станции метро "Почтовая площадь" во время строительства подземного ТРЦ. Увы, бесценные реликвии так и не сохранили на достойном уровне.

Станция "Контрактовая площадь"/Фото: Киевский метрополитен

Станция "Почтовая площадь"/Фото: Киевский метрополитен

Станции с Днепром внутри

Во время паводка в 1970 году уровень воды в Днепре поднялся почти на 11 метров. Переход и кассовый зал станции "Гидропарк" затопило более чем на метр. Станцию временно закрыли для пассажиров.

Станция "Гидропарк"/Фото: Киевский метрополитен

Тематика Днепра присутствует еще на двух станциях Киевского метро. На "Славутиче" можно увидеть стилизованные камыши и звездное небо. В оформлении станции доминирует синий цвет, который олицетворяет реку Днепр. Станция метро "Почтовая площадь" была полностью выполнена в речной тематике. На стенах выложили голубую, как вода, плитку (сейчас она заменена бежевой), вестибюль украсили ласточками. Но главной ее изюминкой стал витраж из разноцветного литого стекла под названием "Днепр", который создала художница Ирина Левицкая.

Вечные цветы на "Крещатике"

На станции "Крещатик" можно полюбоваться красивейшими майоликовыми панно, которые украшают ее с 1960 года. Их автор – художница Оксана Грудзинская. Всего на станции 16 орнаментов – с подсолнухами, цветами – и ни один не повторяется.

Станция "Крещатик"/Фото: Киевский метрополитен

В метро на бал!

Станции метро "Площадь Льва Толстого" построена как бальный зал по мотивам книги Льва Толстого "Война и мир", где описано первый бал Наташи Ростовой. Дизайн зала и люстры обыграны именно в таком стиле.

Станция "Площа Льва Толстого"/Фото: Киевский метрополитен

Самый длинный перегон метро

Перегон между станциями "Выдубичи" и "Славутич" на зеленой ветке считается самым длинным – 3 километра 400 метров. Колеи метрополитена, которые расположенные на Южном мосту, были открытыми по всей длине переправы. Спустя время часть проезда накрыли стальным навесом.

Станция "Выдубичи"/Фото: 2gis.ua

Ровесники мамонтов

Под бюстом писателя Максима Горького на облицовке станции "Университет" можно найти три крупных среза раковин аммонитов, которым миллионы лет. Доисторические улитки есть и на боковых залах станции. А ограничительная линия на платформе метро "Университет" ранее имела подсветку: встроенные в пол светильники включались за 30 секунд до прибытия поезда и выключались после его полной остановки. Увы, в 1980 году подсветку демонтировали.

Станция "Университет"/Фото: Киевский метрополитен

Помашите рукой машинисту

Существует чудесная городская легенда, что на станции "Днепр" машинисты поездов метро сигналят пассажирам и машут рукой. В метрополитене уточняют, что машинисты действительно могут помахать рукой, но только маленьким пассажирам, а вот подавать звуковые сигналы без надобности им запрещено.

Станция "Днепр"/Фото: Киевский метрополитен

Обновление транспорта в Киеве

Киев намерен заключить кредитный договор с Европейским инвестиционным банком. За эти деньги планируют обновить транспорт – купить 137 новых троллейбусов и 50 вагонов метро.

Такое решение было поддержано депутатами Киевсовета. Планируют взять внешний кредит в сумме до 100 млн евро. Эти средства пойдут на приобретение троллейбусов большой и особенно большой емкости, а именно: