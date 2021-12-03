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Попытка суицида или случайность? Мы узнали, почему девушка упала на рельсы в киевском метро

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
3 декабря, 13:26
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Пострадавшая была в тяжелом состоянии госпитализирована в столичную больницу
В столице пассажирка попала под поезд в метро
В столице пассажирка попала под поезд в метро / Фото: Коллаж: Сегодня

В полиции Киева пока не подтверждают, что молодая киевлянка пыталась покончить жизнь самоубийством. ЧП произошло вчера вечером на станции метро "Дворец Украина".

"Пока мы не можем это подтвердить. Этот факт будет устанавливать следствие. Известно, что в метрополитене на станции "Дворец Украина" пострадала киевлянка 1998 года рождения. В результате ЧП она была в тяжелом состоянии госпитализирована в столичную больницу", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Инцидент парализовал метро в час пик

Почти час – с 17:45 по 18:40 движение метро по синей ветке было ограничено. Его организовали следующим образом:

  • "Героев Днепра" – "Олимпийская",
  • "Васильковская" – "Теремки".

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