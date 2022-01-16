В Киеве на три дня отменят рейсы электрички: список

В "Киевпасстрансе" извинились за неудобства и отметили, что отмена рейсов связана с техническими проблемами

На ближайшие дни отменят ряд рейсов городской электрички / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 17, 18 и 19 января по техническим причинам отменят курсирование рейсов городской электрички.

Об этом пишет пресс-служба "Киевпасстранс".

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Какие рейсы будут отменены?

Утром 17 января:

№7307 от ст. Дарница;

№7308 от ст. Киев-Волынский;

№7315 от ст. Дарница;

№7316 от ст. Киев-Волынский.

Вечером 17 января :

№7416 от ст. Борщаговская;

№7423 от ст. Дарница;

№7424 от ст. Борщаговская;

№7431 от ст. Дарница.

Утром 18 января :

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№7307 от ст. Дарница;

№7308 от ст. Киев-Волынский;

№7315 от ст. Дарница;

№7316 от ст. Киев-Волынский.

Вечером 18 января :

№7416 от ст. Борщаговская;

№7423 от ст. Дарница;

№7424 от ст. Борщаговская;

№7431 от ст. Дарница.

Утром 19 января :

№7307 от ст. Дарница;

№7308 от ст. Киев-Волынский;

№7315 от ст. Дарница;

№7316 от ст. Киев-Волынский.

Вечером 19 января:

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№7416 от ст. Борщаговская;

№7423 от ст. Дарница;

№7424 от ст. Борщаговская;

№7431 от ст. Дарница.

В Киеве произошел сбой в работе транспорта

В Киеве 16 января задерживается движение троллейбусов №5 по ул. Северо-Сырецкая из-за аварийных работ "Киевводоканала". Движение троллейбусов №5 организовано до пр. Свободы.

По данным карт Google, пробок на этом участке дороги практически нет. Небольшая тянучка есть только на повороте с улицы Северо-Сырецкой на Белицкую. Ближайшую улицу Межова полностью перекрыли.

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