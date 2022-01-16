Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🛬 Порошенко возвращается ☢ Авария на "Стироле" ⚽ Увольнение Шевченко 😡 Кибератака против Украины
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве на три дня отменят рейсы электрички: список

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 января, 12:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В "Киевпасстрансе" извинились за неудобства и отметили, что отмена рейсов связана с техническими проблемами
На ближайшие дни отменят ряд рейсов городской электрички
На ближайшие дни отменят ряд рейсов городской электрички / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 17, 18 и 19 января по техническим причинам отменят курсирование рейсов городской электрички.

Об этом пишет пресс-служба "Киевпасстранс".

Реклама

Какие рейсы будут отменены?

Утром 17 января:

  • №7307 от ст. Дарница;
  • №7308 от ст. Киев-Волынский;
  • №7315 от ст. Дарница;
  • №7316 от ст. Киев-Волынский.

Вечером 17 января :

  • №7416 от ст. Борщаговская;
  • №7423 от ст. Дарница;
  • №7424 от ст. Борщаговская;
  • №7431 от ст. Дарница.

Утром 18 января :

Реклама
  • №7307 от ст. Дарница;
  • №7308 от ст. Киев-Волынский;
  • №7315 от ст. Дарница;
  • №7316 от ст. Киев-Волынский.

Вечером 18 января :

  • №7416 от ст. Борщаговская;
  • №7423 от ст. Дарница;
  • №7424 от ст. Борщаговская;
  • №7431 от ст. Дарница.

Утром 19 января :

  • №7307 от ст. Дарница;
  • №7308 от ст. Киев-Волынский;
  • №7315 от ст. Дарница;
  • №7316 от ст. Киев-Волынский.

Вечером 19 января:

Реклама
  • №7416 от ст. Борщаговская;
  • №7423 от ст. Дарница;
  • №7424 от ст. Борщаговская;
  • №7431 от ст. Дарница.

В Киеве произошел сбой в работе транспорта

В Киеве 16 января задерживается движение троллейбусов №5 по ул. Северо-Сырецкая из-за аварийных работ "Киевводоканала". Движение троллейбусов №5 организовано до пр. Свободы.

По данным карт Google, пробок на этом участке дороги практически нет. Небольшая тянучка есть только на повороте с улицы Северо-Сырецкой на Белицкую. Ближайшую улицу Межова полностью перекрыли.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Начало конца? В Украине ввели языковые нормы для печатных СМИ – что будет с прессой Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Из аэропорта "Киев" срочно эвакуируют людей – что произошло Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Утечка аммиака на "Стироле" может привести к экокатастрофе на востоке Украины – эксперт Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
#человек_сего_дня
16 января. Рэй Макфолл. Сегодня - Всемирный день The Beatles, музыкального символа ХХ века. Почему именно эту дату ЮНЕСКО привязала к празднику в честь “жуков” и причем здесь Рэй Макфолл?
На встречу с героем!
Коронавирус за неделю

6 512

заболело за неделю в Киeвe

+29%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.74

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

31.78

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять