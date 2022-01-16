В Киеве на три дня отменят рейсы электрички: список

В Киеве 17, 18 и 19 января по техническим причинам отменят курсирование рейсов городской электрички.
Об этом пишет пресс-служба "Киевпасстранс".
Какие рейсы будут отменены?
Утром 17 января:
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- №7307 от ст. Дарница;
- №7308 от ст. Киев-Волынский;
- №7315 от ст. Дарница;
- №7316 от ст. Киев-Волынский.
Вечером 17 января :
- №7416 от ст. Борщаговская;
- №7423 от ст. Дарница;
- №7424 от ст. Борщаговская;
- №7431 от ст. Дарница.
Утром 18 января :
- №7307 от ст. Дарница;
- №7308 от ст. Киев-Волынский;
- №7315 от ст. Дарница;
- №7316 от ст. Киев-Волынский.
Вечером 18 января :
- №7416 от ст. Борщаговская;
- №7423 от ст. Дарница;
- №7424 от ст. Борщаговская;
- №7431 от ст. Дарница.
Утром 19 января :
- №7307 от ст. Дарница;
- №7308 от ст. Киев-Волынский;
- №7315 от ст. Дарница;
- №7316 от ст. Киев-Волынский.
Вечером 19 января:
- №7416 от ст. Борщаговская;
- №7423 от ст. Дарница;
- №7424 от ст. Борщаговская;
- №7431 от ст. Дарница.
В Киеве произошел сбой в работе транспорта
В Киеве 16 января задерживается движение троллейбусов №5 по ул. Северо-Сырецкая из-за аварийных работ "Киевводоканала". Движение троллейбусов №5 организовано до пр. Свободы.
По данным карт Google, пробок на этом участке дороги практически нет. Небольшая тянучка есть только на повороте с улицы Северо-Сырецкой на Белицкую. Ближайшую улицу Межова полностью перекрыли.
Раньше мы писали:
- Видео дня. В Киеве дорожники кладут асфальт поверх снега.
- В Киеве на дороге появился огромный провал – движение транспорта сменили (фото).