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В Киевском метрополитене бананы остановили эскалатор

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
2 октября, 08:00
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В киевской подземке рассказали самые частые причины остановки эскалаторов – в большинстве случаев это делали сами работники, но были и необычные причины
В метро останавливали эскалатор из-за бананов
В метро останавливали эскалатор из-за бананов / Фото: Коллаж: Сегодня

В метрополитене Киева только за сентябрь эскалаторы останавливались 580 раз по разным причинам. Одна из них – бананы.

Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

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Почему останавливали эскалаторы?

  • В 60 случаях пассажиры воспользовались ручкой "Стоп" без необходимости.
  • Еще 257 раз эскалаторы останавливали сами работники метро, чтобы пассажиры не травмировались.
  • 183 раза эскалаторы прекращали работу из-за попадания посторонних предметов. Например, женских каблуков, ремня, шнурка, шарфа и бананов.

"С наступлением холодов просим пассажиров придерживать полы долгой одежды, поскольку они являются наиболее частой причиной остановки в осенне-зимний период", - заявили в метрополитене.

Какие правила нужно помнить в метро?

  • нужно держаться за поручень;
  • не становиться за ограничительную линию;
  • не сидеть на ступеньках;
  • не бегать;
  • держать детей за руку;
  • поддерживать полы длинной одежды.

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