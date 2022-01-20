LOL день. У Києві герой паркування "рятував" машину від евакуації фото з Кличком

У столиці знайшли нового героя паркування. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві водій Mercedes припаркувався в недозволеному місці та вирішив "перестрахуватися", щоб його авто не евакуювали. Для цього він використав навіть фото з братами Кличками.

Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов у своєму Telegram-каналі.

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Потрійний оберіг від паркувального інспектора

На опублікованих знімках можна побачити, що водій припаркувався на розділовій смузі та заблокував рух пішоходів.

Щоб авто не забрав евакуатор, чоловік вирішив приклеїти на лобове скло фото з братами Кличками, липову перепустку за 2016 рік та абонемент на паркування за 2014 рік.

"Не вистачає фото з Ілоном Маском, Сніговою Людиною, а також Дмитром Гордоном", – написав Усов.

Внаслідок цього водія це не врятувало і його машину евакуювали інспектори.

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Авто водія, який порушив правила паркування у Києві. Фото: Костянтин Усов

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У Києві "герой паркування" кинув авто на дитячому майданчику – місцеві помстилися

У Солом'янському районі Києва власник автомобіля KIA залишив свою машину прямо на дитячому майданчику. Місцеві жителі вирішили викинути на машину сміття.

НП сталася на вулиці Солом'янська, 30.