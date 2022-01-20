LOL дня. В Киеве герой парковки "спасал" машину от эвакуации фото с Кличко

В столице нашли нового героя парковки. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве водитель Mercedes припарковался в неположенном месте и решил "перестраховаться", чтобы его авто не эвакуировали. Для этого он использовал даже фото с братьями Кличко.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в своем Telegram-канале.

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Тройной оберег от парковочного инспектора

На опубликованных снимках можно увидеть, что водитель припарковался на разделительной полосе и заблокировал движение пешеходов.

Чтобы авто не забрал эвакуатор, мужчина решил приклеить на лобовое стекло фото с братьями Кличко, липовый пропуск за 2016 год и абонемент на парковку за 2014 год.

"Не хватает фото с Илоном Маском, Снежным Человеком, а также Дмитрием Гордоном", – написал Усов.

В результате водителя это не спасло и его машину эвакуировали инспекторы.

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Авто водителя, который нарушил правила парковки в Киеве. Фото: Константин Усов

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В Соломенском районе Киева владелец автомобиля KIA оставил свою машину прямо на детской площадке. Местные жители решили выкинуть на машину мусор.

ЧП произошло на улице Соломенская, 30.