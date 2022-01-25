Названий консул, "друг" Кличка та гори сміття у покарання: ТОП "героїв паркування" у Києві

Деякі водії викликають бурю емоцій у Мережі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві регулярно очевидці фіксують "героїв паркування", які залишають автомобілі у недозволених місцях. Водії постійно паркуються на зелених зонах, тротуарах, дитячих майданчиках тощо. "Сьогодні" зібрав найцікавіші випадки, які були останнім часом.

Незвичайно покарали "героя паркування"

В столиці "герой паркування" систематично перекривав в'їзд у двір. Місцеві жителі вирішили покарати водія у незвичайний спосіб.

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НП сталася на Печерську біля Київського університету культури. На машину скинули все сміття з бачка.

Називав себе консулом

На проспекті Перемоги регулярно помічають чоловіка, який нахабно паркується на тротуарі. І виправдовує себе тим, що має статус почесного консула.

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Небайдужий городянин, який щодня стикається з порушником, оприлюднив у мережі фото водія та машини.

У столиці чоловік порушує ПДР та їздить тротуаром / Фото: Колаж: Сьогодні

За словами чоловіка, водій на зауваження відповів, що нібито є почесним консулом. Проте побачивши, що його знімають на телефон, поїхав.

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Порушує навіть мер

Автомобіль мера Києва Віталія Кличка помітили припаркованим із порушенням правил дорожнього руху. Машина зупинилася поруч із пішохідним переходом, хоча має бути витримана відстань не менше 10 метрів.

Автомобіль був припаркований під агентством "Інтерфакс-Україна" на Рейтарській вулиці, де градоначальник брав участь у прес-конференції.

За таке порушення мер має заплатити менше ніж 300 гривень. / Фото: Колаж: Сьогодні

За таке порушення передбачено штраф у розмірі 255 гривень.

"Рятував" машину від евакуації фото з Кличком

Водій Mercedes припаркувався в недозволеному місці та вирішив "перестрахуватися", щоб його авто не евакуювали. Для цього він використав навіть фото з братами Кличками.

На опублікованих знімках можна побачити, що водій припаркувався на розділовій смузі та заблокував рух пішоходів.

Водій припаркувався на розділовій смузі

Щоб авто не забрав евакуатор, чоловік вирішив приклеїти на лобове скло фото з братами Кличками, липову перепустку за 2016 рік та абонемент на паркування за 2014 рік.

Машину автошколи кинули прямо на тротуарі

Водій автомобіля однієї із столичних автошкіл припаркував машину прямо на тротуарі.

"Цікаво, чому можуть навчити в цій автошколі, показуючи наочно для всіх такий приклад, сніг на тротуарі через даного "зразкового вчителя" почистити немає можливості, пішоходи і мами з колясками змушені обходити по проїжджій частині", – написали в Мережі.

Невідомий кинув машину на тротуарі / Фото: dtp.kiev.ua

Де заборонено стоянку

Згідно з правилами дорожнього руху, стоянка автомобілів забороняється:

на залізничних переїздах;

на трамвайних коліях;

на естакадах, мостах, шляхопроводах та під ними, а також у тунелях;

на пішохідних переходах та ближче 10 м від них з обох боків, крім випадків переваги у русі;

на перехрестях і ближче 10 м від краю проїжджої частини, що перехрещується, за відсутності на них пішохідного переходу, за винятком зупинки для переваги в русі і зупинки проти бічного проїзду на Т-подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділова смуга;

у місцях, де відстань між суцільною лінією розмітки, розділовою смугою або протилежним краєм проїзної частини та транспортним засобом, що зупинився, менше 3 м;

ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає – ближче 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох боків;

ближче 10 м від зазначеного місця виконання дорожніх робіт та у зоні їх виконання, де це створить перешкоди працюючим технологічним транспортним засобам;

у місцях, де буде неможливий зустрічний роз'їзд або об'їзд транспортного засобу, що зупинився;

у місцях, де транспортний засіб закриває від інших водіїв сигнали світлофора чи дорожні знаки;

ближче 10 м від виїздів із прилеглих територій та безпосередньо на місці виїзду.

Де заборонено паркування

у місцях, де заборонено зупинення;

на тротуарах (крім місць, що позначені відповідними дорожніми знаками, встановленими з табличками);

на тротуарах, за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, що можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається не менше 2 м;

понад 50 м-код від залізничних переїздів;

поза населеними пунктами у зоні небезпечних поворотів та опуклих переломів поздовжнього профілю дороги з видимістю чи оглядовістю менше 100 м хоча б в одному напрямку руху;

у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, унеможливить рух інших транспортних засобів або створить перешкоду для руху пішоходів;

ближче 5 м від контейнерних майданчиків та/або контейнерів для збирання побутових відходів, місце розміщення або облаштування яких відповідає вимогам законодавства;

на газонах.

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