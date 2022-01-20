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LOL день. У Києві герой паркування "рятував" машину від евакуації фото з Кличком

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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20 січня, 15:52
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Зрештою водія це не врятувало і його автомобіль забрали інспектори
У столиці знайшли нового героя паркування. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці знайшли нового героя паркування. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві водій Mercedes припаркувався в недозволеному місці та вирішив "перестрахуватися", щоб його авто не евакуювали. Для цього він використав навіть фото з братами Кличками.

Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов у своєму Telegram-каналі.

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Потрійний оберіг від паркувального інспектора

На опублікованих знімках можна побачити, що водій припаркувався на розділовій смузі та заблокував рух пішоходів.

Щоб авто не забрав евакуатор, чоловік вирішив приклеїти на лобове скло фото з братами Кличками, липову перепустку за 2016 рік та абонемент на паркування за 2014 рік.

"Не вистачає фото з Ілоном Маском, Сніговою Людиною, а також Дмитром Гордоном", – написав Усов.

Внаслідок цього водія це не врятувало і його машину евакуювали інспектори.

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Авто водія, який порушив правила паркування у Києві. Фото: Костянтин Усов

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У Києві "герой паркування" кинув авто на дитячому майданчику – місцеві помстилися

У Солом'янському районі Києва власник автомобіля KIA залишив свою машину прямо на дитячому майданчику. Місцеві жителі вирішили викинути на машину сміття.

НП сталася на вулиці Солом'янська, 30.

"Як вам паркування? Вулиця Солом'янська, 30 ", – йдеться у повідомленні.

На опублікованому фото видно, машина стоїть між двома гойдалками. А згори на іномарці вже гора сміття.

Три платні зони паркування у столиці

Кияни можуть паркуватися безкоштовно усюди, де це дозволено правилами дорожнього руху. У випадку, якщо є паркувальна розмітка та відповідні знаки, паркування оплачується згідно з тарифами однієї з трьох зон:

  • І зона охоплює центр Києва, частину території у районі "Караваєвих дач" та радіоринку, а також частину території в межах Деміївської площі. Вартість паркування у ньому становить 35 грн/год.;
  • ІІ зона охоплює райони навколо історичного центру, територій вздовж ключових магістралей центру міста та поблизу бізнес-центрів, а також Сирець, частина Голосіїв, Гідропарку, Деміївки та Лівобережний діловий центр. "Острова" II зони з високим коефіцієнтом навантаження також створені всередині III зони – біля ринків "Троєщина", "Лісовий" ("Юність"), авторинку, метро "Лісова" та музею "Пирогово". Вартість паркування у ІІ зоні – 25 грн/год.;
  • ІІІ зона охоплює спальні райони міста, і вартість паркування залишається незмінною з 2011 року – 5 грн/година.

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