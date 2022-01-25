Названный консул, "друг" Кличко и горы мусора в наказание: ТОП "героев парковки" в Киеве

Некоторые водители вызывают бурю эмоций в Сети / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве регулярно очевидцы фиксируют "героев парковки", которые оставляют автомобили в неположенных местах. Водители постоянно паркуются на зеленых зонах, тротуарах, детских площадках и т.д. "Сегодня" собрал самые интересные случаи, которые были в последнее время.

Необычно наказали "героя парковки"

В столице "герой парковки"систематически перекрывал въезд во двор. Местные жители решили наказать водителя необычным способом.

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ЧП произошло на Печерске около Киевского университета культуры. На машину скинули весь мусор из бачка.

Называл себя консулом

На проспекте Победы регулярно замечают мужчину, который нагло паркуется на тротуаре. И оправдывает себя тем, что якобы имеет статус почетного консула.

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Неравнодушный горожанин, который каждый день сталкивается с нарушителем, обнародовал в Cети фото водителя и машины.

В столице мужчина нарушает ПДД и ездит по тротуару / Фото: Коллаж: Сегодня

По словам мужчины, водитель на замечание ответил, что якобы является почетным консулом. Однако, увидев, что его снимают на телефон, уехал.

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Нарушает даже мэр

Автомобиль мэра Киева Виталия Кличко заметили припаркованным с нарушением правил дорожного движения. Машина остановилась рядом с пешеходным переходом, хотя должно быть выдержанно расстояние не менее 10 метров.

Автомобиль был припаркован под агентством "Интерфакс-Украина" на улице Рейтарской, где градоначальник участвовал в пресс-конференции.

За такое нарушение мэр должен заплатить меньше 300 гривен. / Фото: Коллаж: Сегодня

За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 255 гривен.

"Спасал" машину от эвакуации фото с Кличко

Водитель Mercedes припарковался в неположенном месте и решил "перестраховаться", чтобы его авто не эвакуировали. Для этого он использовал даже фото с братьями Кличко.

На опубликованных снимках можно увидеть, что водитель припарковался на разделительной полосе и заблокировал движение пешеходов.

Водитель припарковался на разделительной полосе

Чтобы авто не забрал эвакуатор, мужчина решил приклеить на лобовое стекло фото с братьями Кличко, липовый пропуск за 2016 год и абонемент на парковку за 2014 год.

Машину автошколы бросили прямо на тротуаре

Водитель автомобиля одной из столичных автошкол припарковал машину прямо на тротуаре.

"Интересно, чему могут научить в данной автошколе, показывая наглядно для всех такой вот пример, снег на тротуаре из-за данного "примерного учителя" почистить нет возможности, пешеходы и мамы с колясками вынуждены обходить по проезжей части", – написали в Сети.

Неизвестный бросил машину на тротуаре / Фото: dtp.kiev.ua

Где запрещена стоянка

Согласно правилам дорожного движения, стоянка автомобилей запрещается:

на железнодорожных переездах;

на трамвайных путях;

на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в туннелях;

на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случаев предпочтения в движении;

на перекрестках и ближе 10 м от края перекрещивающейся проезжей части при отсутствии на них пешеходного перехода, за исключением остановки для предпочтения в движении и остановки против бокового проезда на Т-образных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса;

в местах, где расстояние между сплошной линией разметки, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 м;

ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет — ближе 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;

ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, где это создаст препятствия работающим технологическим транспортным средствам;

в местах, где будет невозможен встречный разъезд или объезд остановившегося транспортного средства;

в местах, где транспортное средство закрывает от других водителей сигналы светофора или дорожные знаки;

ближе 10 м от выездов с близлежащих территорий и непосредственно на месте выезда.

Где запрещена парковка

в местах, где запрещена остановка;

на тротуарах (кроме мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками, установленными с табличками);

на тротуарах, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для движения пешеходов остается не менее 2 м;

более 50 м от железнодорожных переездов;

вне населенных пунктов в зоне опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги с видимостью или обзорностью менее 100 м хотя бы в одном направлении движения;

в местах, где стоящее транспортное средство сделает невозможным движение других транспортных средств или создаст препятствие для движения пешеходов;

ближе 5 м от контейнерных площадок и/или контейнеров для сбора бытовых отходов, место размещения или обустройство которых отвечает требованиям законодательства;

на газонах.

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