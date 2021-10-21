Обіцяного два роки чекають. Коли добудують пішохідний міст-хвилю на Оболоні

Незвичайний міст з'явиться на Оболоні / Фото: Колаж: Сьогодні

У цьому році в Києві так і не з'явився новий пішохідний міст у вигляді хвилі, який повинен зв'язати київський парк Наталка і острів Оболонський. Підготовчі роботи з будівництва незвичайного моста почалися ще минулої осені. Переправу планували здати в експлуатацію в цьому році. Сайт "Сьогодні" з'ясовував, що сталося і чому роботи по її спорудженню не було закінчено.

Поки три опори

"На цей момент вже побудовані три опори майбутнього мосту. Зараз робітники закінчують четверту. Переправа буде триматися на чотирьох опорах і складатися з трьох прольотів. Роботи тривають", – розповів сайту "Сьогодні" архітектор Андрій Миргородський, автор проекту нового мосту.

За словами Андрія Миргородського, незвичайний міст у вигляді хвилі планували побудувати в цьому році, але плани змінилися.

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На даний момент вже побудовано три опори

Його вартість попередньо оцінювалася в понад 150 мільйонів гривень. Будують його за кошти меценатів.

Ремонти київських мостів

Раніше ми писали, що кияни постійно обговорюють в соцмережах стан поручнів моста Патона, які вкрилися іржею і вже в деяких місцях відвалюються від основної частини переправи. У комунальній корпорації "Київавтодор" не заперечують, що міст знаходиться в проблемному стані, там відзначають, що фахівці регулярно стежать за конструкціями моста Патона. Міст потребує ремонту і про це заявлялося неодноразово. Це буде реставрація, оскільки споруди має охоронний статус і вважається пам'ятником архітектури.

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Зараз йде ремонт на Південному мосту. Ремонтні роботи стартують на естакаді переправи в районі Видубичів, де триває ремонт опор з заміною деформаційних швів. Як розповіли сайту "Сьогодні" в КК "Київавтодор", роботи почалися на початку серпня і досі тривали під проїжджою частиною.

Також до кінця цього року влада Києва планує відкрити рух автотранспорту по Подільському мосту-довгобуду. Про це повідомили в КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва". Станом на перше півріччя 2021 року готовність по об'єкту "Будівництво Подільського мостового переходу через річку Дніпро в Києві" становить 65%.

Крім того, на шляхопроводі по проспекту Перемоги, біля залізничної станції "Святошин", почалися активні ремонтні роботи. Робочі зміцнюють спорудження. На мосту буде проведено середній ремонт. Зараз там почалися підготовчі роботи. Їх виконують співробітники КП "Київавтошляхміст". Ремонтуватимуть опори шляхопроводу і інші його конструкції, які вже потребують ремонту.

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