"Руки прибрав". У Києві дівчину вигнали з вагону метро через відсутність маски (відео)

Пасажири не дотримуються маскового режиму / Фото: Колаж: Сьогодні

Співробітники метро затримали пасажирку без маски в київському метро. За словами співробітників підземки, дівчина відмовилася надіти засіб захисту, як цього вимагають правила.

Відео опублікувала МагноліяTB в Telegram.

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Також пасажирка не давалася в руки працівників метрополітену та нецензурно висловлювалася, але чоловікові все-таки вдалося вивести дівчину з вагона.

"На жаль, такі пасажири не рідкість. Поліція становить протоколи. Скільки їх, уже варто уточнити в поліції. Продовжуємо закликати пасажирів дотримуватися карантинних норм, зокрема масочного режиму", – говорять в підземці.

Як працюватиме транспорт в "червоній зоні"

Міська влада ще влітку заявила, що в разі погіршення ситуації і переходу столиці до "червоної зони" вводитиме електронні спецперепусткидля проїзду в міському транспорті. Їх вже неможливо підробити або перепродати, як це відбувалося з паперовими спецперепустками.

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"У мене є великі надії, що ми не будемо в Києві зупиняти роботу транспорту, особливо метрополітену. Це важкий і крайній захід. Ми вводитимемо електронні спецпропуски для проїзду в транспорті. На цей момент механізм видачі цих документів відпрацьований. Нам вже надійшло близько однієї тисячі заявок від підприємств міста на їх видачу в складний період", – заявив Микола Поворозник.

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