У Києві кілька будинків залишилися без тепла: коли відремонтують трубопровід

Комунальники вже займаються ремонтом / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні на вулиці Скляренка сталося пошкодження магістральної тепломережі. "Київтеплоенерго" розпочала ремонтні роботи. На час проведення робіт теплопостачання призупинено у двох житлових будинках.
Про це повідомляють комунальники.
Пошкоджений трубопровід діаметром 500 мм було введено в експлуатацію у 1974 році.
"На час проведення робіт теплопостачання призупинено у двох житлових будинках", – йдеться у повідомленні.
Завершити ремонт планують упродовж доби.
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Нагадаємо, на сьогодні 80% теплових мереж у Києві вичерпали свій нормативний строк експлуатації та потребують заміни.
З усіх питань можна звертатися до Центральної диспетчерської служби ЖКГ за номером 15-57 або (044) 500-1557.
Що робити, якщо у прорвало воду
У разі аварії чи засмічення каналізації необхідно звернутись до "Київводоканалу". Як це можна зробити:
- оформити звернення на сайті (кнопка "Задати питання");
- зателефонувати на аварійну гарячу лінію за номером 15-81 або (044) 200-73-01.
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