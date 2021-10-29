У Києві кілька будинків залишилися без тепла: коли відремонтують трубопровід

Комунальники вже займаються ремонтом / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні на вулиці Скляренка сталося пошкодження магістральної тепломережі. "Київтеплоенерго" розпочала ремонтні роботи. На час проведення робіт теплопостачання призупинено у двох житлових будинках.

Про це повідомляють комунальники.

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Пошкоджений трубопровід діаметром 500 мм було введено в експлуатацію у 1974 році.

"На час проведення робіт теплопостачання призупинено у двох житлових будинках", – йдеться у повідомленні.

Завершити ремонт планують упродовж доби.

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Нагадаємо, на сьогодні 80% теплових мереж у Києві вичерпали свій нормативний строк експлуатації та потребують заміни.

З усіх питань можна звертатися до Центральної диспетчерської служби ЖКГ за номером 15-57 або (044) 500-1557.

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Що робити, якщо у прорвало воду

У разі аварії чи засмічення каналізації необхідно звернутись до "Київводоканалу". Як це можна зробити:

оформити звернення на сайті (кнопка "Задати питання");

зателефонувати на аварійну гарячу лінію за номером 15-81 або (044) 200-73-01.

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