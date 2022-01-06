Біля київського парку помітили нове "озеро" (фото)

У столиці очевидці помітили величезну калюжу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві біля одного з парків житлового масиву Відрадний з'явилося нове "озеро". Калюжа утворилася прямо посеред дороги.

Про це повідомляє Київ без цензури у Telegram.

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Сам парк "Орлятко" знаходиться південніше початку бульвару Вацлава Гавела. Швидше за все, що "озеро" утворилося після того, як розтанув останній сніг.

Парк "Орлятко" знаходиться на лівому березі столиці / Фото: Telegram

Не перший випадок у столиці

Раніше ми писали, що у Києві на Оболоні сталося НП.

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Біля стадіону "Єдність" стався прорив труби та залило весь житловий двір.

Також у Києві біля ТЦ Ocean Plaza кілька разів проривало воду. Інцидент стався на вулиці Антоновича, 176. Навпроти торговельного центру утворилося озеро на проїжджій частині.

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