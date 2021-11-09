У Києві на Бессарабській площі обладнали пішохідну зону (фото)

Наразі там встановлюють обмеження з боку бульвару Шевченка

Проїзд на Бессарабці між ринком й «Ареною» звільнили від автомобілів / Фото: Колаж: Сьогодні

З 9 листопада у Києві Бессарабський проїзд стає пішохідною зоною. Це сталося в рамках впровадження комплексної схеми організації дорожнього руху Бессарабською площею, вул. Басейної і Крутому узвозі.

Про це повідомив колишній заступник голови КМДА Олександр Густельов. Facebook .

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"Рух автотранспорту від бул. Тараса Шевченка до вул. Басейної дозволяється лише через вул. Велику Васильківську та Павла Скоропадського", – написав він.

Проїзд з боку Басейної відкриватиметься у нічний час. Фото: Олександр Густєлєв / Фото: Facebook

Нова парковка

Завдяки новій пішохідній зоні створюється нове додаткове паркування на вулиці Басейній – від вул. Павла Скоропадського до Бессарабської площі.

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Проїзд з боку Басейної відкриватиметься у нічний час. Фото: Олександр Густєлєв / Фото: Facebook

"Бессарабський проїзд з боку вулиці Басейної передбачено відкривати у нічний час для обслуговування балансових територій працівниками відповідальних комунальних підприємств. Тоді ж рекомендується проводити логістичні операції для потреб Бессарабського ринку", – додає Густелєв.

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