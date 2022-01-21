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"Сталактити" і"музика" переправи. У якому стані Південний міст у Києві – репортаж (фото)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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21 січня, 17:00
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"Сьогодні" дізналися, як просувається ремонт Південного мосту у столиці – що зараз відбувається біля естакади
Як виглядає естакада Південного мосту у столиці
Як виглядає естакада Південного мосту у столиці / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці продовжується ремонт естакади Південного мосту. Роботи розпочали ще в серпні минулого року, але так і не закінчили. Міняти деформаційні шви бригади почнуть вже у квітні, коли на вулиці буде тепліша та сухіша погода

Журналісти "Сьогодні" вирушили до мосту та перевірили, що вже змінилося.

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Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Ми пройшлися від станції метро "Видубичі" до берега Дніпра, де розпочинається сам міст.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

У поганому стані зараз лише дві опори. Якщо близько підійти до стиків естакади, чути, як переправа "стукає" щоразу, як нею проїжджає автомобіль.

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Ближче до Дніпра під естакадою знаходиться багато будівельного сміття та матеріалів.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Каналізаційні колодязі залишили відчиненими. А з конструкцій мосту звисають крижини, схожі на сталактити.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"
Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Зараз ремонтні бригади працюють під естакадою Південного мосту, тут же розташований їхній майданчик. Вони ремонтують опори та зміцнюють їх. Ці роботи, до речі, проводяться із серпня минулого року. За планами дорожніх служб, заміну деформаційних швів вони розпочнуть у квітні.

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Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Що маємо полагодити?

У Київавтодорі уточнили, що всього на Південному мосту є 46 деформаційних швів. За сім років відремонтували 28 швів, ще треба замінити 18. Щоб це зробити, потрібно частково перекривати рух транспорту.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Робітники повинні повністю розбирати половину конструкції естакади, оскільки новий шов фактично вварюється у конструкцію мосту.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Чому руйнується міст?

Як раніше дізнавався сайт "Сьогодні", причина в тому, що міст проектувався у 1983 році без урахування тих навантажень , які витримує переправа.

Тоді пропускна спроможність мосту була розрахована на 20 тисяч автомобілів на добу, а зараз через міст за день проїжджає 100-110 тисяч автомобілів, що вп'ятеро перевищує навантаження, які здатне витримати переправа.

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