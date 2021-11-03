Пересідають на велосипеди? Як кияни дістаються роботи без COVID-документів (фото)

Скільки діятимуть нові обмеження – поки що невідомо

Столиця наближається до піку захворюваності / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 листопада Київ перебуває у "червоній зоні" карантину. У місті почали діяти нові більш жорсткі обмеження та на проїзд у міському транспорті у тому числі. Як же кияни, які не мають потрібних ковід-документів, добираються на роботу і який транспорт вони обирають – дізнався кореспондент "Сьогодні".

Київські продавці велосипедів чекають попиту на свій товар.

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"Поки дозволяє погода, люди останнім часом активно цікавляться. Наприклад, під час минулого локдауну в мене були дні, коли продавалося по 4-5 штук. Це дуже хороший показник. Я закупив і чоловічі, і жіночі. Ціна, звичайно, вже вища. Хороші велосипеди продаю по 6-7 тис. грн., але є і від 4 тис. грн", – розповів нам продавець на ринку біля станції метро Почайна.

Його колега з іншого веломагазину підтверджує, що ціни дещо вищі, ніж були.

"Але є велосипеди на будь-який смак. Наприклад, алюмінієві, легші для жінок", – каже продавець.

У той же час в одному із салонів техніки нам розповіли, що популярністю вже стали користуватися електросамокати та електроскутери, на які не потрібно прав водія.

"Ціна самокатів стартує від 10 тис. грн, скутери коштують від 27 тис. грн. В останніх є суттєвий мінус. Скутер не поміститься в ліфт, якщо людина живе вище за перший поверх. Цей транспорт тільки для мешканців приватного сектору", – радить продавець.

Як довго діятиме карантин у Києві?

За словами Олега Рубана, голови Держпродспоживслужби Києва, за показниками столиця знаходиться тільки на початку піку захворюваності.

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"Ми поки що на піку захворюваності. Подальшу ситуацію визначатиме штаб при КМДА. Потрібно дочекатися свіжих даних. А це буде не раніше, ніж цієї п'ятниці. Тоді можна буде робити якісь прогнози щодо захворюваності", – повідомив сайту "Сьогодні" Олег Рубан.

При цьому Рубан не зміг повідомити скільки діятимуть нові обмеження – тиждень, два чи три

"Поки що це рано прогнозувати", – повідомив він.

Список нових обмежень у столиці

Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації зможуть за наявності повністю вакцинованого персоналу . Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди і ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест.

. Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди і ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест. З 1 листопада навчальний процес у школах відновиться у дистанційному режимі з 1-го до 11-го класу. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.

Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.

Дитячі садки працюватимуть за умови 100% вакцинації всього персоналу.

Громадський транспорт працюватиме. Пасажири повинні мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест. Перевірки будуть не на вході в транспорт, а окремими поліцейськими групами у вибіркових пасажирів.

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