Когда подорожает проезд в транспорте Киева? В КГГА ответили

В Киеве снова обсуждают себестоимость проезда в городском транспорте / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевляне активно обсуждают возможное подорожание проезда в городском транспорте столицы. Интерес к теме возник после того, как в мэрии озвучили себестоимость разовой поездки – 22 грн, но это лишь расчеты.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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Реально проезд в транспорте Киева может подорожать для жителей столицы до 12 грн, если у них есть "Карточка киевлянина", а вот приезжим придется заплатить 20 грн.

Тему подорожания проезда в городском транспорте Киева закрыли еще в декабре прошлого года. Тогда уже планировали даже проводить общественные слушания по данному вопросу, но от идеи отказались.

Как пояснили нам источники в мэрии, тему подорожания проезда городские власти еще не поднимали в этом году, даже не обсуждали на заседаниях в мэрии.

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"Как заявлял ранее городской голова Киева, стоимость проезда в столичном транспорте не будут поднимать до конца отопительного сезона", – пояснили нам в КГГА.

Как известно, отопительный сезон завершается в средине апреля. То есть, как минимум четыре месяца мы будем ездить в метро и троллейбусах по действующим тарифам.

Что известно о подорожании проезда?

Ранее в КГГА заявили, что столица вынуждена повысить стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте, чтобы обеспечить его стабильную работу и безопасную перевозку пассажиров. Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета.

В случае оплаты проезда с использованием карточки киевлянина стоимость поездки составит 12 грн независимо от количества поездок (при отсутствии льгот). Для пассажиров, которые покупают поездки, пополняя электронный билет, стоимость составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при условии покупки 1-9 поездок). Остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидкой. Одна поездка будет стоить от 14,20 грн в зависимости от типа проездного. Также остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации на 24 часа, 48 и 72 часа. Льготы на проезд будут действовать и в дальнейшем.

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Кроме того, в Киеве вслед за общественным транспортом подорожают маршрутки, при этом все льготные категории сохраняются.

Также стало известно, что если в Киеве все-таки введут новые цены на проезд в общественном транспорте, стоимость студенческого безлимитного проездного составит почти 1500 грн. Это больше, чем большинство академических стипендий.

Жители столицы в ярости – они против такого резкого скачка цен. И лишь немногие оптимисты верят, что это поможет улучшить работу транспорта, на котором ежедневно ездят тысячи людей.

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