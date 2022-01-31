Жилье для СНБО и старинная усадьба. ТОП-5 скандалов со сносами и застройками в Киеве

На Черепановой горе активисты снесли строительный забор. / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

Жители Киева возмущены незаконными застройками на территории столицы. Строительству новых зданий часто предшествуют сносы исторических домов или вырубка деревьев.

Новости "Сегодня" собрали пять самых скандальных историй за последние полгода.

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Застройка для СНБО на Сырце

26 января представители столичной прокуратуры вручили подозрение замглавы КГГА Николаю Поворознику: чиновники не позволили застроить участок земли на Сырце под жилищный комплекс для СНБО, а разбили на этом участке сквер, как и просили жители микрорайона.

Землю на Сырце раньше выделили для СНБО под строительство жилого комплекса. Но в течение 10 лет никто этой землей не воспользовался. Территория превратилась в стихийную свалку мусора. Поэтому в 2019 году земельный участок вернули в управление города и обустроили сквер.

Сейчас на спорной территории нет строителей. В автоклубе, который находится рядом с этой территорией, несколько месяцев назад ситуация была иной.

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"Я ехала как-то ночью домой. Увидела, что рабочие экстренно сносят забор и грузят его в грузовики. Все убрали за одну ночь, потом насыпали земли. Поговаривали о строительстве дома, но как его можно строить прямо впритык к станции метро? Я живу на Щусева чуть далее, и то, бывает, дома и все дрожит", – говорит очевидица.

Местная жительница уточнила, что раньше на этой территории была постройка, которую облюбовали бездомные.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

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Застройщики уничтожают Черепанову гору

У подножия Черепановой горы на улице Госпитальной в начале января активисты снесли строительный забор. Однако уже на следующий день рабочие восстановили поваленное ограждение.

Люди разозлились потому, что в центре столицы повалили деревья. Территорию зачистили для новых зданий. Известно, что срезали около сотни деревьев, а также поставили забор.

На место вырубки приехали активисты, которые пытались помешать работе. В результате забор был повален, люди, которые занимались вырубкой, сбежали. Кроме этого, активисты написали заявление в полицию.

В КГГА нам пояснили, что эта территория находится в частной собственности.

"Участок находится в частной собственности. Мы не выдавали никаких разрешений на вырубку деревьев на Черепановой горе. Это просто произвол. Вырубку проводила частная фирма", – сообщили сайту "Сегодня" в коммунальном объединении "Киевзеленстрой".

Скорей всего массовая вырубка деревьев – это сигнал для города, что эту территорию будут застраивать. Владельцы этого участка земли получили разрешение на начало строительных работ, а первой ласточкой стала массовая вырубка деревьев.

Вырезанные деревья на "Олимпийской". Фото: Сегодня

Снесли здание университета

В Киеве на улице Брюллова сносят один из корпусов и пилят деревья на территории Госуниверсита инфраструктуры и технологий. В КГГА заявили, что земельный участок передан в постоянное пользование, а также застройщику выданы градостроительные условия и ограничения.

"Мы работаем по заявке учебного заведения. Уже около двух месяцев сносим аварийное здание, которому больше 100 лет. Оно было построено то ли в 1907, то ли в 1917 году. Перекрытия деревянные, они прогнили. Было даже такое, что однажды внутри этого здания рабочие сделали новый потолок. Но прогнила старая балка и он рухнул", – рассказали сайту "Сегодня" рабочие.

По их словам, на спил деревьев также есть документы.

"Были жалобы от водителей, что из-за обвала страдали припаркованные автомобили", – сказали нам рабочие.

Проходя мимо руин здания, мы заметили на втором этаже этого корпуса зеленую доску в одной из теперь уже бывших аудиторий. На ней в свое время преподаватели писали задания студентам. Теперь на ней виднеется надпись огромными буквами: "ПОМОГИТЕ!".

На улице Брюллова снесли здание. Фото: "Сегодня"

В Киеве снесли общежитие, в котором жили люди

В Киеве общежитие на Метрологической полностью снесли. Как сообщает корреспондент "Сегодня", рабочие при помощи спецтехники демонтировали двухэтажное здание за день.

По словам местных жителей, жильцы разрушенного здания сейчас обивают пороги кабинетов чиновников.

"Людям даже не разрешили забрать их вещи из здания. Снос общежития начали, когда люди ушли на работу. Я видела там троих жильцов. Вчера, когда здание сносили, тут ходила и плакала женщина. Ей просто не было куда идти. Все вещи остались под руинами", – рассказал нам местный житель Олег.

Здание снесли полностью / Фото: Сегодня

Снесли старинную усадьбу Барбана

Снос усадьбы начали 19 августа 2021 года. Тогда рабочие разбирали крышу старинной усадьбы, ломать перекрытия и каменные парапеты. На место прибыли активисты. Они перекрыли дорогу на улице Обсерваторная и выезд на Обсерваторную с Павловской – пытались помешать сносу. Застройщик вызвал полицию, правоохранители пытались заставить их уйти.

Однако, 20 августа, несмотря на предписания Минкульта и протесты активистов, в Киеве на ул. Обсерваторной, 6 усадьбу Барбана таки снесли. На ее месте собираются построить жилой комплекс.

"Несмотря на обещания Шевченковской полиции об остановке строительных работ на ул Обсерваторной, 6. Застройщик ночью в 5 утра под прикрытием 30 титушек загнал строительную технику и уничтожил дом Барбана конца XIX века…", – сообщил активист Олег Симороз в Facebook.

В КГГА сообщили, что на данном этапе администрация города "разбирается в документах". Полиция также рассматривает открытие производства по факту конфликта между застройщиком и активистами из-за сноса дома.

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