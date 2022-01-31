Житло для РНБО та старовинна садиба. ТОП-5 скандалів зі зносами та забудовами у Києві

На Черепановій горі активісти знесли огорожу будівельників. / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

Жителі Києва обурені незаконними забудовами на території столиці. Будівництву нових будівель часто передують знесення історичних будинків або вирубки дерев.

Новини "Сьогодні" зібрали п'ять найскандальніших історій за останні півроку.

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Забудова для РНБО на Сирці

26 січня представники столичної прокуратури вручили підозру заступника голови КМДА Миколі Поворознику: чиновники не дозволили забудувати ділянку землі на Сирці під житловий комплекс для РНБО, а розбили на цій ділянці сквер, як і просили мешканці мікрорайону.

Землю на Сирці раніше було виділено для РНБО під будівництво житлового комплексу. Але впродовж 10 років ніхто цією землею не скористався. Територія перетворилася на стихійне звалище сміття. Тому у 2019 році земельну ділянку повернули в управління міста та облаштували сквер.

Наразі на спірній території немає будівельників. В автоклубі, який знаходиться поряд із цією територією, кілька місяців тому ситуація була іншою.

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"Я їхала якось уночі додому. Побачила, що робітники екстрено зносять паркан і вантажать його у вантажівки. Усе прибрали за одну ніч, потім насипали землі. Подейкували про будівництво будинку, але як його можна будувати прямо впритул до станції метро? Я живу на Щусєва трохи далі, і буває вдома все тремтить", – каже очевидиця.

Місцева мешканка уточнила, що раніше на цій території була споруда, яку облюбували безхатченки.

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

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Забудовники знищують Черепанову гору

Біля підніжжя Черепанової гори на вулиці Шпитальній на початку січня активісти знесли будівельний паркан. Проте вже наступного дня робітники відновили повалену огорожу.

Люди розлютилися тому, що у центрі столиці повалили дерева. Територію зачистили під нові будівлі. Відомо, що зрізали близько сотні дерев, а також поставили огорожу.

На місце вирубки приїхали активісти, які намагалися перешкодити роботі. В результаті паркан був повалений, люди, які займалися вирубкою, втекли. Окрім цього, активісти написали заяву до поліції.

У КМДА нам пояснили, що ця територія перебуває у приватній власності.

"Дільниця знаходиться у приватній власності. Ми не видавали жодних дозволів на вирубку дерев на Черепановій горі. Це просто свавілля. Вирубку проводила приватна фірма", – повідомили сайту "Сегодня" у комунальному об'єднанні "Київзеленбуд".

Швидше за все, масова вирубка дерев – це сигнал для міста, що цю територію забудовуватимуть. Власники цієї ділянки землі отримали дозвіл на початок будівельних робіт, а першою ластівкою стала масова вирубка дерев.

Вирізані дерева на "Олімпійській". Фото: Сьогодні

Знесли будинок університету

У Києві на вулиці Брюллова зносять один із корпусів та пиляють дерева на території Держуніверситу інфраструктури та технологій. У КМДА заявили, що земельна ділянка передана у постійне користування, а також забудовнику видано містобудівні умови та обмеження.

"Ми працюємо за заявкою навчального закладу. Вже близько двох місяців зносимо аварійну будівлю, якій більше 100 років. Вона була збудована чи в 1907, чи в 1917 році. Перекриття дерев'яні, вони прогнили. Було навіть таке, що одного разу всередині цієї будівлі робітники зробили нову стелю. Але прогнила стара балка і він звалився", – розповіли сайту "Сегодня" робітники.

За їхніми словами, на спил дерев також є документи.

"Були скарги від водіїв, що через обвал страждали припарковані автомобілі", – сказали робітники.

Проходячи повз руїн будівлі, ми помітили на другому поверсі цього корпусу зелену дошку в одній із тепер уже колишніх аудиторій. На ній свого часу викладачі писали завдання студентам. Тепер на ній видно напис величезними літерами: "ДОПОМОЖІТЬ!".

На вулиці Брюллова знесли будівлю. Фото: "Сьогодні"

У Києві знесли гуртожиток, у якому жили люди

У Києві гуртожиток на Метрологічній повністю знесли. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", робітники за допомогою спецтехніки демонтували двоповерхову будівлю за день.

За словами місцевих жителів, мешканці зруйнованої будівлі наразі оббивають пороги кабінетів чиновників.

"Людям навіть не дозволили забрати їхні речі з будівлі. Знесення гуртожитку розпочали, коли люди пішли на роботу. Я бачила там трьох мешканців. Вчора, коли будівлю зносили, тут ходила та плакала жінка. Їй просто не було куди йти. Усі речі залишилися під руїнами", – розповів нам місцевий житель Олег.

Будівлю знесли повністю / Фото: Сьогодні

Знесли старовинну садибу Барбана

Знесення садиби розпочали 19 серпня 2021 року. Тоді робітники розбирали дах старовинної садиби, ламали перекриття та кам'яні парапети. На місце прибули активісти. Вони перекрили дорогу на вулиці Обсерваторній та виїзд на Обсерваторну з Павлівською – намагалися перешкодити зносу. Забудовник викликав поліцію, правоохоронці намагалися змусити їх втекти.

Проте, 20 серпня, незважаючи на приписи Мінкульту та протести активістів, у Києві на вул. Обсерваторна, 6 садибу Барбана таки знесли. На її місці збираються звести житловий комплекс.

"Незважаючи на обіцянки Шевченківської поліції про зупинку будівельних робіт на вул. Обсерваторній, 6. Забудовник уночі о 5 ранку під прикриттям 30 титушок загнав будівельну техніку та знищив будинок Барбана кінця XIX століття…", – повідомив активіст Олег Симороз у Facebook.

У КМДА повідомили, що на даному етапі адміністрація міста "розбирається у документах". Поліція також розглядає відкриття провадження за фактом конфлікту між забудовником та активістами через знесення будинку.

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