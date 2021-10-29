В Киеве несколько домов остались без тепла: когда отремонтируют трубопровод

Сегодня на улице Скляренко произошло повреждение магистральной теплосети. "Киевтеплоэнерго" приступила к ремонтным работам. На время проведения работ теплоснабжение приостановлено в двух жилых домах.
Об этом сообщают коммунальщики.
Поврежденный трубопровод диаметром 500 мм был введен в эксплуатацию в 1974 году.
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"На время проведения работ теплоснабжение приостановлено в двух жилых домах", – говорится в сообщении.
Завершить ремонт планируют в течение суток.
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Напомним, на сегодняшний день 80% тепловых сетей в Киеве исчерпали свой нормативный срок эксплуатации и нуждаются в замене.
По всем вопросам можно обращаться в Центральную диспетчерскую службу ЖКХ по номеру 15-57 или (044) 500-1557.
Что делать, если в прорвало воду
В случае аварии или засорения канализации необходимо обратиться в "Киевводоканал". Как это можно сделать:
- оформить обращение на сайте (кнопка "Задать вопрос");
- позвонить на аварийную горячую линию по номеру 15-81 или (044) 200-73-01.
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